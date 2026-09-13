Ribeira despide el verano al ritmo de Santa Uxía

Ribeira puso este domingo el broche a sus fiestas patronales de Santa Uxía, una celebración que durante tres jornadas volvió a combinar el componente religioso en honor a la patrona con música, tradición y propuestas para diferentes públicos. Los festejos sirvieron además para cerrar el calendario de grandes eventos del verano en el municipio.

La programación comenzó el viernes con el pasacalles del grupo de gaitas Xiada y la inauguración en el Centro Cultural Lustres Rivas de la exposición colectiva Xuntos pola arte, con obras de artistas donostiarras. La noche trasladó el ambiente festivo al Malecón con la verbena de la orquesta Platinum, el concierto de Kid Mount y una sesión posterior de DJ Kike Varela.

El sábado concentró los principales actos de las patronales. La jornada comenzó de nuevo con Xiada recorriendo las calles y, a mediodía, la iglesia parroquial acogió la misa solemne en honor a Santa Uxía, cantada por la Coral del Círculo Mercantil de Ribeira. A continuación tuvo lugar la procesión, acompañada por Xiada y la Banda de Música Prudencio Romo de Lousame, que ofreció después un breve concierto en el atrio.

A los actos asistió el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien puso el foco en la capacidad de este tipo de celebraciones para prolongar la actividad turística y económica más allá de los meses centrales del verano. Desde Turismo de Galicia destacaron también el papel de las fiestas populares a la hora de reforzar la tradición, la cultura y el patrimonio local y de proyectar la identidad marinera de Ribeira.

Procesión en honor a Santa Uxía. / Cedida

La Xunta enmarca su respaldo a estas celebraciones en la Estratexia de Turismo de Galicia 2030 y vincula su potencial a los buenos resultados de la temporada estival. Según los datos facilitados por el Gobierno gallego, durante el verano se contabilizaron en Galicia cerca de cuatro millones de viajeros y más de 242 millones de euros de ingresos, una cifra económica casi un 6 % superior a la de 2025.

Unas 200 personas reivindican el traje gallego

Uno de los momentos más vistosos de las fiestas llegó el sábado por la tarde con la sexta Ruada do Traxe Galego Aires de Dorna, que reunió a alrededor de 200 participantes ataviados con vestimentas tradicionales, tanto de gala como de uso cotidiano.

La iniciativa, promovida por la asociación Amas de Casa con la colaboración del Concello de Ribeira y Gadis, recorrió el centro de la ciudad acompañada por música tradicional. Entre los participantes estuvieron la alcaldesa, María Sampedro, y otros integrantes de la Corporación municipal.

El recorrido desembocó en el nuevo Auditorio municipal, donde se celebró un desfile acompañado de actuaciones, sorteos y venta de artesanía. La cita volvió a poner el acento en la recuperación y divulgación de las prendas empleadas antiguamente y en su valor como parte de la identidad y el patrimonio cultural gallego.

La música tomó después el relevo con Roi Casal, que actuó en el Parque García Bayón, y la orquesta La Fórmula, encargada de prolongar la fiesta en el Malecón.

Santa Uxía se despidió este domingo con una jornada más breve y una propuesta pensada para disfrutar del mediodía. The Cuncas protagonizó a las 13.30 horas la sesión vermú en la plaza de la Porta do Sol, poniendo el punto final a tres días con los que Ribeira despide su programación festiva del verano y rinde homenaje un año más a su patrona.