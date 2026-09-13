La ruta favorita de Jesús Calleja para desconectar en Galicia: aldeas prerromanas y naturaleza a más de 1.000 metros de altura

Jesús Calleja ha estado en numerosos países e incluso ha llegado al espacio a bordo del cohete New Shepard. Pero, entre sus incontables aventuras como montañero y presentador de televisión, el leonés siempre encuentra un hueco para volver a Galicia y realizar una de las rutas que le dan más calma.

El punto de partida del sendero comienza a dos horas y media de Santiago y regala algunas de las vistas más impresionantes de la comunidad gallega. Para el conductor de Volando voy, el camino pasa por lo que ha definido como una de las joyas desconocidas de España: Os Ancares, los colmillos afilados que discurren entre Lugo y León, donde el montañero encuentra el silencio que no le permiten las cámaras.

El camino al pico Mustallar, el sendero que une Lugo y León

Si bien la Serra de Os Ancares se extiende a lo largo de varios kilómetros, el camino preferido de Calleja en Galicia tiene una meta fija: el pico Mustallar. Popularmente, se le conoce como 'el techo de Lugo' y no es para menos: sus 1.935 metros de altitud ofrecen una destacada panorámica que une el paisaje leonés y el valle lucense, convirtiéndose en uno de los puntos más elevados de la comunidad gallega.

Es en este territorio donde Calleja disfruta de una calma que, dice, no encuentra en otros lugares. Pero la cima es solo el premio tras un viaje que también tiene mucho que ofrecer al senderista: piornos, brezales, viviendas antiguas enclavadas en la naturaleza y la tranquilidad de una ruta poco masificada que arranca en una aldea reconocida como Conjunto Histórico-Artístico.

Nos referimos a Piornedo, en la que se pueden ver pallozas de piedra con sus techos cónicos de paja y los piornos amarillos a las que el lugar le debe el nombre. La ruta desde allí es empinada y exige cierta resistencia, pero permite gozar de bosques, brezos y águilas reales sobrevolando las montañas.

El plural está justificado, porque, en los alrededores del Mustallar, hay otros dos picos: el del monte Cuiña y el de Peñalonga. A medida que se asciende, el paisaje rocoso va ganando protagonismo y el camino se vuelve más abierto hasta alcanzar la cima.

"Me encanta cruzar las montañas"

El punto final de esta ruta de senderismo por Os Ancares termina en el lugar más elevado de la provincia de Lugo. Desde allí se pueden ver las montañas leonesas, el territorio lucense y parte de la Cordillera Cantábrica.

Vale la pena tomarse el tiempo necesario para admirar el paisaje y retomar fuerzas para el descenso. No hay que marcharse sin dejar una nota en el buzón de cumbre, una caja habitual en estas cimas donde los visitantes meten tarjetas y mensajes con los que prueban que han alcanzado su objetivo.

Para llegar a hacerlo, es importante estar en buena forma física, ya que el sendero tiene varios tramos difíciles. Para Calleja, acostumbrado a algunos de los terrenos más agrestes del planeta, esta ruta natural situada a unas horas de Santiago es probablemente más relajada y le permite embarcarse en una aventura sin alejarse mucho de su tierra natal, ya que está en el límite entre Galicia y Castilla y León.

El presentador de Universo Callejasolo tiene palabras de afecto sobre esta frontera natural entre comunidades. "Me encanta cruzar las montañas y entrar en el paraíso que es el Bierzo. No hay un país más bonito que España", escribió en una ocasión tras sobrevolar la zona.