Las Torres do Allo amplían su actividad más allá del verano
El pazo de Zas, uno de los más antiguos de Galicia, abrirá sábados, domingos y festivos durante el otoño y el invierno, con acceso gratuito, visitas guiadas y un juego de pistas para descubrir el monumento
Las Torres do Allo mantendrán sus puertas abiertas durante los meses de otoño e invierno con el objetivo de prolongar su actividad más allá de la temporada estival y facilitar las visitas a uno de los principales recursos patrimoniales del concello de Zas y de la comarca.
El nuevo horario entrará en vigor a partir del 15 de septiembre. El pazo, uno de los más antiguos de Galicia, podrá visitarse los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 19.00 horas, y tanto la entrada como las actividades programadas serán gratuitas.
Recurso patrimonial y turístico durante todo el año
El alcalde de Zas, Manuel Muíño, explica que la iniciativa busca extender la actividad de las Torres do Allo una vez finalizado el verano, «facilitando que tanto a veciñanza como as persoas que visiten a comarca durante o outono e o inverno poidan achegarse a este espazo patrimonial».
La apertura durante los próximos meses permitirá mantener también las visitas guiadas, que se ofrecerán a las 13.00 y a las 17.00 horas. A través de estos recorridos, los visitantes podrán profundizar en la historia y la arquitectura del monumento y conocer sus diferentes espacios.
Otra de las propuestas que continuará disponible es O legado de Francisca, unha viaxe polo pazo, un juego de pistas que podrá realizarse durante todo el horario de apertura y que plantea una forma diferente de recorrer y descubrir las Torres do Allo, adaptada a cada visitante.
Con la ampliación de la temporada, el Concello pretende seguir difundiendo el valor histórico y cultural del conjunto y reforzar su papel como recurso patrimonial y turístico durante todo el año, más allá de los meses de mayor afluencia de visitantes.
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