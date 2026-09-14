Ames licita el 'planchado' y renovación de los viarios en la aldea de Leboráns

La concejalía de Obras e Servizos Básicos del Ayuntamiento de Ames invierte en las infraestructuras de las parroquias y de los núcleos urbanos. De este modo, la junta de gobierno acaba de dar luz verde a la licitación de las obras de pavimentación de los viales de acceso al lugar de Leboráns, situado en la parroquia de Trasmonte. El presupuesto base de licitación asciende a 43.128 euros, con impuestos, en un proyecto está financiado con cargo al POS principal de 2026.

Capa de rodadura

Concretamente, la actuación se ejecutará en dos tramos de 255x6,00 y 310x4,00 metros, así como en 150 metros de sobreanchos. De este modo, se contempla la mejora de la capa de rodadura de los viales de acceso al núcleo de Leboráns, mediante la extensión de una capa de 5 centímetros de aglomerado en caliente, previa reparación de baches y mordientes con grava con tratamiento asfáltico semiprofundo. Y también se llevarán a cabo obras de pintado de las marcas viales, así como la limpieza de cunetas para garantizar el correcto drenaje longitudinal y transversal de los viales municipales.

El concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, explica que “xa estamos aprobando a licitación de varios proxectos incluídos no POS+ 2026, que foi aprobado en pleno no pasado mes de febreiro. Primeiro aprobouse o proxecto de mellora e acondicionamento do parque de Pardiñeiros, situado na localidade do Milladoiro, e agora tócalle ás obras que se van executar en Trasmonte, para mellorar os viarios que discorren pola aldea de O Portanxil e dan acceso ao lugar de Leboráns”.