Los ríos Tambre, Grande, Xallas y Anllóns discurren a la baja mientras los del sur de la comarca recuperan caudal

Meteogalicia continúa ofreciendo datos de sus estaciones de medición fluvial en un verano como pocos se han visto. Y la conclusión, comparando la altura media de los principales cauces entre el pasado 2 de septiembre y este sábado 12, es que la sequía continúa haciendo mella en ríos del norte de la comarca, como el Tambre a su paso por trazo, Grande en Vimianzo, el Anllóns, en Carballo, o el Dubra. Los del sur, a su vez, recuperan levemente el nivel en la mayoría de los casos.

De milímetros a centímetros

Así, el Sar a su paso por Ames pasó de los 0,91 metros a 2 de septiembre hasta los 0,901 de media en la jornada del 12 (también del presente mes); el Barcala, en su recorrido por Negreira, varió de 0,554 metros a 0,557; el Xallas, por su parte, registraba a principios de mes una altura de 0,879 metros, mientras que este sábado la estación arrojaba una medición de 0,808 metros; y el Dubra, en el municipio al que da nombre, bajó desde los 0,973 metros a 0,955.

El río Tambre entre Negreira y Brión, desde el puente de Ons este domingo / ECG

Lo mismo le pasa al Tambre en Trazo, que pasó de 2,306 metros a 2,278; o al Anllóns, cauce de referencia en Bergantiños, que de alcanzar los 0,146 metros, estaba este fin de semana a 0,135 metros; más de lo mismo ocurre con el río Grande en Vimianzo, que se desploma desde los 0,781 metros a 0,521. Por último, y en la provincia de Pontevedra, recuperan el Deza a su paso por Silleda, desde los 0,1226 metros a 1,248; o el Umia, que pasó en Caldas de los 0,533 metros a 0,537.

Alertas y prealertas

Estos datos objetivos en los cauces y sus afluentes de referencia para la captación de la traída coinciden con los últimos análisis de la Oficina Técnica da Seca de la Xunta, que estos días situaba en situación de alerta a 32 municipios. De ellos, una buena parte se emplazan en el norte del territorio de influencia compostelana, como pueden Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, pero a los que hay que añadir A Estrada, Moraña, Silleda.

Estado del Tambre a su paso por A Ponte Maceira este domingo / ECG

Esta situación, a efectos prácticos, implica comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, de ser necesario, la prohibición de usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser preciso, se aplicarían cortes de agua puntuales.

En cuanto a la prealerta, están en esta situación 72 ayuntamientos, correspondiendo a Área Ames, Arzúa, A Baña, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Trazo, Val do Dubra, Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo. En los municipios citados, se contemplan acciones de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua, y se recomienda a los concellos minimizar los gastos públicos no esenciales.

"Una situación anómala"

El de los pescadores conforma un colectivo que conoce bien los ríos... por la cuenta que le trae. Y uno de estos aficionados es el popular Pepe Casal, que lleva medio siglo practicando este deporte en los cauces gallegos. "El estiaje es algo que siempre acontece, en todos los cauces, durante el verano, y estamos acostumbrados; pero lo que ocurre este año es excesivo, porque llovió muy poco". Añade, asimismo, que "se trata de una situación anómala".

En cuanto a la fauna fluvial que más se ve afectada, incide en que "los salmónidos y especies migratorias, en general, tienden a refugiarse en las pozas profundas cuando hay estiaje, casi a nivel del fondo... y no pican aunque les pase el anzuelo por encima, para ahorrar energía", aportaba este atleta y expreparador físico de la Selección Española de Baloncesto. Y ya en lo que atañe a las truchas, reseña que "tienen sus propios refugios, pero en esta época con poca agua son presa fácil para los visones y cormoranes", por el bajo nivel.