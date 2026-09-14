Ames presenta el nuevo curso de Amessán: nueve actividades para mantenerse activo y socializar en invierno

Ames volverá a desplegar este otoño una amplia programación para sus mayores a través de Amessán, uno de los programas municipales con más recorrido y también uno de los que el Concello considera más relevantes por su capacidad para combinar envejecimiento activo, acompañamiento y vida comunitaria.

El nuevo curso comenzará el 5 de octubre y ofrecerá nueve actividades repartidas por distintos centros sociales del municipio. La propuesta mantiene iniciativas incorporadas el pasado año, como Calma e serenidade y Canta troula, y suma una oferta formada por gimnasia, hilo y aguja, memoria, bailoterapia, pandereta, musicoterapia, Canta troula, manualidades y Calma e serenidade.

Las actividades se desarrollarán en Agrón, Ameixenda, Augapesada, Bugallido, Piñeiro, O Milladoiro, Bertamiráns, Covas, Tarroeira, Trasmonte, Cruxeiras y Oca.

El alcalde, Blas García, destacó que Amessán permite acompañar a las personas mayores y prevenir situaciones de aislamiento. «Esta iniciativa é moi importante porque nos permite atender, axudar e acompañar ás nosas persoas maiores. Ademais, combina saúde, cultura, acompañamento e comunidade», señaló.

La concejala de Benestar Social, Uxía García, insistió en que el programa va más allá de las propias clases. «Ademais de facer actividades, a finalidade é a socialización e a cohesión entre os nosos maiores», explicó, subrayando además la voluntad municipal de llegar tanto a la zona rural como a los principales núcleos urbanos.

Esa dimensión social cobra especial importancia en los meses fríos. El responsable de la Oficina de Voluntariado, Rubén Ramos, recordó que «para moitas persoas, no inverno é algo difícil socializar», por lo que animó a participar a quienes tengan 60 años o más.

Inscripción online y presencial

Este año el Concello incorpora como novedad una preinscripción digital, que estará disponible los días 17 y 18 de septiembre y concentrará el 50 % de las plazas. El otro 50 % se reservará para la modalidad presencial.

Las inscripciones presenciales se realizarán los días 22 y 23 de septiembre en el Centro Social do Milladoiro y los días 24 y 25 en la Casa dos Maiores de Bertamiráns, siempre de 16.00 a 20.00 horas.

Desde el Concello recalcan que no habrá prioridad entre una modalidad y otra y que las plazas que no se cubran por vía online pasarán a la inscripción presencial.

También se simplificará la documentación: este año no será necesario presentar volante de empadronamiento, ya que los propios servicios municipales comprobarán ese dato.

Amessán está dirigido a personas mayores de 60 años y también a personas con enfermedad crónica o incapacitante que, con informe de los servicios públicos de salud, puedan realizar la actividad de manera independiente.

Cada participante podrá inscribirse en un máximo de tres actividades, sin contar musicoterapia y guitarra, y cada persona podrá anotar a un máximo de dos participantes, incluida ella misma. Las plazas se cubrirán por orden de inscripción y será necesario alcanzar un número mínimo para formar cada grupo.

Con esta nueva edición, Ames vuelve a apostar por una programación que busca que los mayores salgan de casa, mantengan rutinas activas y encuentren espacios donde relacionarse también durante el invierno.