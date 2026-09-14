Do folk-rock ao punk-pop: este é o cartel do festival Xiria Pop, que reunirá oito formacións musicais en Carballo
Celebrarase os días 18 e 19 de setembro no Casino 1889 con bandas de Galicia, do resto do Estado e de Berlín
O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, e a concelleira de Cultura, Maruxa Suárez, presentaron a 29ª edición do festival musical Xiria Pop, que se celebrará os días 18 e 19 de setembro no Casino 1889.
Na presentación participou tamén o coordinador desta cita, Xabier Graña, quen destacou que “nunca buscamos facer un festival grande, senón no que os grupos sexan bos, poidan defender o seu traballo nas mellores condicións e marchen contentos de Carballo. E tamén que o público veña sabendo que, coñeza ou non os nomes do cartel, vai atopar música que paga a pena descubrir”.
O Xiria Pop mantén a súa aposta por unha sala de dimensións reducidas como o Casino 1889, que permite a proximidade entre músicos e público e crea un ambiente moi distinto ao dos grandes festivais.
Maruxa Suárez dixo que "o Xiria Pop non segue tendencias, senón que crea o seu propio camiño".
Daniel Pérez puxo o acento na capacidade do festival para converterse nunha referencia estable dentro da programación cultural carballesa. “Forma parte da historia cultural recente de Carballo e representa moi ben ese modelo de cultura que queremos: diverso, aberto, con personalidade propia e capaz de atraer ata aquí persoas que veñen expresamente pola programación”, afirmou.
O venres 18 abrirá o festival El Último Ciclista, proxecto encabezado polo músico uruguaio afincado no Porriño Gabrulo García, cun pop especialmente coidado nas melodías, letras e arranxos e unha formación de cinco músicos. A banda aproveitará o concerto de Carballo para adiantar algunhas cancións do seu próximo disco.
Desde Pamplona chegarán Dum Dum Pachecos, cunha mestura de sons dos sesenta, rock and roll, psicodelia, folk e pop, marcada polas guitarras e por unha forte sección rítmica.
O cartel internacional desta primeira xornada estará representado por Grateful Cat, dúo berlinés formado por Gwendolyn Tägert e Franky Fuzz, autores de cancións luminosas e harmonías vocais que beben tanto do pop dos sesenta como da tradición independente. A banda foi elixida recentemente por The Lemonheads para abrir un dos seus concertos en Berlín.
Completará a noite Óscar Avendaño & Reposado, unha das facetas máis persoais do músico vigués, cun repertorio de folk rock de raíces británicas e, sobre todo, americanas. Para a súa actuación no Xiria Pop, a formación habitual incorporarase ademais un teclista por petición do propio festival.
O sábado 19 terá un protagonismo especial para a escena galega. Abrirán Lowcos, banda carballesa con dezaseis anos de historia, guitarras, rock alternativo e ecos do post-punk, que volverá tocar diante do público da casa.
Tamén subirán ao escenario Faul, trío que se define como “queer punk from Galicia” e que combina punk rock, riot grrrl e hardcore, con cancións en galego, francés e alemán e letras marcadamente feministas e reivindicativas.
Desde Madrid chegará El Gobierno, proxecto encabezado por Guille Casanova, baixista de Los Chicos, cunha proposta na que conflúen o rock and roll setenteiro, o punk rock e o punk soul e referentes como MC5, The Jam, Radio Birdman ou Dr. Feelgood.
Pechará o cartel F.A.N.T.A., trío de Santa Coloma de Gramenet en activo desde 1999 e xa convertido nun clásico do punk-pop estatal. A banda presentará en Carballo o seu oitavo disco, Me aburro Vol. 2.
As portas do Casino 1889 abrirán ás 21.00 horas e os concertos comezarán ás 22.00 nas dúas xornadas. O abono único custa 20 euros e pode adquirirse de xeito anticipado a través de Woutick.
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