Familias de O Pino disfrutan de una tarde de cultura y ocio compartido durante la Festa da Familia Papaventos
El Concello organizó esta quinta edición en el área recreativa de A Madalena con una programación que integró talleres, juegos cooperativos y diversas propuestas de artes escénicas
La Festa da Familia Papaventos volvió a reunir este fin de semana a niños y adultos en el área recreativa de A Madalena, en O Pino, en una quinta edición marcada por el buen tiempo, la participación del público y una programación que mezcló juegos, talleres y artes escénicas.
La actividad se celebró el sábado a partir de las 16.00 horas con diferentes talleres y juegos cooperativos, planteados para fomentar la participación y el trabajo en equipo entre las familias asistentes. A lo largo de la tarde, el recinto se convirtió en un espacio de convivencia intergeneracional en torno al ocio y la cultura.
Los espectáculos ocuparon buena parte de la programación. Dani García abrió la parte escénica con Flash, una propuesta de magia e ilusionismo con una fuerte interacción con el público.
Después fue el turno de Rendos Pequeno con Charlatán Rodríguez, un montaje en el que se combinaron música, retranca y comedia alrededor de las ocurrencias de un peculiar vendedor de remedios.
La jornada concluyó con Inventi Teatro y Tachán!, una función para todos los públicos que mezcló teatro, circo y magia para contar la historia de dos personajes decididos a probar suerte en el mundo del espectáculo.
A la celebración asistieron la concejala Eva Varela, los ediles Borja Castro y José Manuel Carreira y la técnica de Cultura Ana Vigo.
La quinta edición de Papaventos volvió así a convertir A Madalena en un punto de encuentro para compartir juegos, cultura y tiempo libre en familia. La iniciativa fue organizada por el Concello do Pino con la colaboración de la Rede Cultural da Deputación da Coruña.
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