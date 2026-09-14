Hacer pandilla en O Milladoiro después de los 60: «Xa me din as fillas que saio máis ca elas»

Durante años, la vida de Ramón fue una sucesión de rutinas. Tras muchos años divorciado y con dos hijas ya adultas, este vecino de O Milladoiro, de 64 años, veía que los planes con amigos eran cada vez más esporádicos. «Era traballo-casa, casa-traballo. Había moi pouca festa», recuerda. Hasta que, hace aproximadamente año y medio, encontró casi por casualidad un grupo en redes sociales, denominado Dfiesta, que le abrió una puerta que ya no esperaba: la de volver a tener una pandilla con la que llenar el tiempo libre.

No se trata de una agencia para encontrar pareja ni de un club como tal. Es, sencillamente, un grupo de personas que organizan planes para salir, conocer lugares, ir a fiestas, cenar, bailar o tomar algo. Sus miembros residen en diferentes localidades de Galicia y tienen edades que van de los 35 a los 70 años. Y cada uno se apunta a aquello que le apetece o que puede encajar en su vida.

Para él, la fórmula ha funcionado. «É compartir, divertirse, falar... Un pouco todo iso», resume.

Código QR para entrar a formar parte del grupo Dfiesta. / Cedida

De una invitación en el móvil a la primera quedada

Ramón es natural de Calo, en Teo, y vive en O Milladoiro desde 2003. Trabaja por su cuenta en el sector de la limpieza, después de haber pasado anteriormente por una empresa de construcción y una cantera. Esa condición de autónomo le permite cierta flexibilidad, aunque, como él mismo recuerda, también implica compensar unos días con otros cuando el trabajo aprieta.

Siempre le gustaron las fiestas y moverse por Galicia. Solía consultar la prensa para saber qué celebraciones había durante el fin de semana y lamentaba a veces enterarse de ellas cuando ya habían pasado. Fue entonces cuando encontró en WhatsApp una opción para unirse a un grupo relacionado con fiestas. Pensó inicialmente que sería simplemente un espacio donde consultar convocatorias.

Poco después recibió una llamada de Miguel, impulsor y organizador del grupo, que le explicó en qué consistía realmente. Ramón decidió probar.

Su primera quedada fue en Santiago, aproximadamente en abril del año pasado. Comenzaron en un bar y luego fueron a picar algo. «Gustoume a idea. Paseino ben, rímonos e a partir de aí empezaron a aparecer plans», recuerda.

Y aparecieron muchos. Excursiones por la Costa da Morte, visitas a la playa de As Catedrais y Ribadeo, fiestas y escapadas de fin de semana. «Eu non perdo unha, porque me gusta ir. Toda a semana traballas e na fin de semana saes, coñeces sitios e sénteste acompañado».

Ramón, en una quedada del grupo Dfiesta, con Miguel, promotor de la iniciativa, a su lado. / Cedida

«É unha familia»

El valor del grupo, explica Ramón, no está únicamente en llenar la agenda. Está también en los vínculos que van surgiendo. Personas que inicialmente son desconocidas terminan coincidiendo una y otra vez hasta convertirse en parte de la vida cotidiana. «Coñeces xente moi guai. Ao final, é unha familia», asegura.

Él mismo lo comprobó cuando tuvo que operarse y pasó un tiempo de baja. Las preguntas sobre cómo estaba, los mensajes y el interés de los compañeros adquirieron entonces otro significado: «Tes ese contacto, que é moi importante».

Esa red social resulta especialmente valiosa para personas que, por separaciones, cambios familiares u otras circunstancias, han visto reducida su vida social. Ramón habla de integrantes que llegaron al grupo en momentos anímicamente complicados y encontraron en las quedadas una manera de despejarse.

«Hai xente que necesita un sorriso ou despexar a mente. Dámoslle apoio e dicímoslle: mira, a vida segue, hai que cambiar o chip», explica. Muchos reconocen que, desde que forman parte del grupo, su vida ha mejorado.

Cada uno se apunta cuando quiere

El funcionamiento del grupo Dfiesta es flexible. Alguien propone una actividad y, si sale adelante, se organiza con tiempo para que los participantes puedan cuadrar sus obligaciones. Algunas convocatorias reúnen a pocas personas y otras alcanzan grupos mucho mayores.

No hay cuota por pertenecer al grupo y la regla general es que cada uno paga lo suyo. También se comparten coches para facilitar desplazamientos a quienes no conducen o prefieren no hacerlo.

Todo está pensado: cuando una reserva exige adelantar dinero, se abona previamente mediante Bizum para evitar problemas posteriores con anulaciones de última hora.

Quedada del grupo Dfiesta. / Cedida

Ni política ni Tinder

La convivencia tiene también unas normas básicas. Una de ellas es evitar las discusiones políticas y las polémicas que puedan acabar enfrentando a los participantes.

«Isto non é un grupo para polemizar, é un grupo para ter amizades», resume Ramón.

Y hay otra advertencia que Miguel recuerda cuando es necesario: «Isto non é un Tinder». Que surjan relaciones personales es posible —y de hecho Ramón cuenta que alguna pareja llegó a formarse—, pero esa no es la finalidad del grupo.

Por ello, en los planes pueden participar parejas y se permite acudir acompañado de amigos que, en ocasiones, terminan sumándose a la pandilla.

La soledad que no siempre se ve

Más allá de las excursiones y las fiestas, Ramón acaba hablando de algo que considera más profundo: la soledad. Especialmente cuando llega una separación, los hijos crecen o se pierden las rutinas sociales que antes organizaban la vida.

«Hai xente que chega a unha idade, métese na casa e xa non sae máis. Non debera ser así», reflexiona.

Él encontró otra salida. No busca llenar ningún vacío a toda costa ni tiene prisa por iniciar una nueva relación. Lo que sí encontró fue compañía, amistades y motivos para levantarse un sábado pensando que hay algo diferente por delante.

Y a sus 64 años, su agenda parece estar bastante más animada que la de sus hijas. «Dinme que saio máis ca elas e é a verdade», dice entre risas.