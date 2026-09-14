Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia

La Romaría de Santa Minia de Brión vivirá del 25 al 27 de septiembre una edición especialmente simbólica: será la primera desde su declaración como Fiesta de Interés Turístico de Galicia. El Concello ha preparado tres jornadas en las que volverán a combinarse los actos religiosos, la música, las verbenas, los puestos de venta y las tradicionales pulperías.

Entre los principales reclamos musicales figuran Luar na Lubre, que llegará con su espectáculo Lubre 40 aniversario, y las orquestas Finisterre Proyect, Olympus y Miramar, además de La Banda de Ayer.

La edición de este año estrena también imagen. El cartel lleva la firma del artista compostelano José Luís Veiras Manteiga, que toma el relevo de Xosé Vizoso, autor de los carteles de Santa Minia desde 2010 y fallecido en 2025.

Veiras explicó durante la presentación que quiso mantener un estilo próximo al de otros carteles realizados por él, especialmente los vinculados al jazz, con un primer plano de músicos y personas bailando y, al fondo, un elemento reconocible de Brión: la capilla de Santa Minia.

El alcalde, Pablo Lago, destacó además que este año el día grande caerá en domingo, una circunstancia que, unida al nuevo reconocimiento turístico, hace prever una importante afluencia de romeros. El Concello ya ha comenzado a acondicionar los distintos aparcamientos gratuitos situados en el entorno del santuario.

Luar na Lubre, gran protagonista del domingo

Uno de los momentos centrales de la programación llegará el domingo 27, cuando Luar na Lubre actúe de 20.00 a 22.00 horas dentro de la gira con la que celebra sus cuarenta años de trayectoria.

El grupo coruñés, fundado en 1986, suma veinte discos publicados, más de 350.000 copias vendidas y más de 2.500 conciertos en más de 60 países. A ello se añaden dos Discos de Oro, nueve Premios da Música y la Medalla Castelao 2025.

El viernes 25 abrirá la programación el X Festival Monecadas, que este año se traslada al centro social polivalente. A las 17.30 horas actuará Trécola Teatro de Marionetas con As aventuras de Pituquiño. Después llegarán las Escolas de Baile e Música Tradicional de Brión, la artista local Ruth Cundíns y, ya por la noche, la verbena con Finisterre Proyect y Olympus.

El sábado 26, víspera de Santa Minia, habrá pasacalles, sesión vermú, una nueva función del Festival Monecadas y verbena con Suavecito y La Banda de Ayer. Antes de los fuegos artificiales, un espectáculo de luz y sonido con videomapping recreará una quema virtual de la fachada.

El domingo 27 comenzará con pasacalles y música tradicional, seguido de sesión vermú con Miramar. Por la tarde actuará la Banda de Música Municipal de Brión y, tras el concierto de Luar na Lubre, Miramar será la encargada de cerrar la edición.

Entre 100 y 150 puestos y más de 5.000 kilos de pulpo

La romería mantendrá también sus elementos más tradicionales. A partir de la tarde del viernes se instalarán en la avenida de Santa Minia entre 100 y 150 puestos y casetas con rosquillas, ropa, productos de segunda mano, embutidos, dulces, licores, filloas, artesanía, velas, imágenes religiosas y otros productos.

Las pulperías se situarán junto a la carballeira y, según las previsiones municipales, venderán más de 5.000 kilos de pulpo, además de churrasco y otros productos.

La programación incluye asimismo un Punto Lila, operativo durante los tres días, como espacio de atención y sensibilización frente a las agresiones machistas y LGTBIQ+.

En cuanto a los actos religiosos, la novena de Santa Minia comenzará el jueves 17 de septiembre y se prolongará hasta el día 25. El sábado 26 habrá misas durante toda la jornada y el domingo 27, día de Santa Minia, la misa solemne se celebrará a las 13.00 horas.