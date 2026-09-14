La Xunta culmina la mejora exterior de la iglesia de Santa Eufemia de Vilouchada, en Trazo

La Xunta ha completado los trabajos de mejora exterior de la iglesia de Santa Eufemia de Vilouchada, en Trazo, una actuación que contó con una aportación de más de 15.000 euros y que permitió limpiar y pintar la superficie exterior de este templo catalogado.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, supervisó este lunes el resultado de los trabajos acompañada por la alcaldesa de Trazo, Fina Suárez, y el director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez.

Esta intervención da continuidad a la ejecutada el año pasado en el interior de la iglesia, donde fue necesario actuar sobre los paramentos afectados por un incendio. Aquellos trabajos contaron con un presupuesto superior a los 18.000 euros.

Durante la visita, Belén do Campo enmarcó ambas actuaciones en el compromiso de la Xunta con la restauración y conservación del patrimonio. «Estas intervencións encádranse no firme compromiso da Xunta coa restauración, conservación e protección dos monumentos estendidos por todo o territorio galego», señaló.

Un santuario de valor patrimonial

La iglesia de Santa Eufemia es una construcción de planta de cruz latina, levantada con cantería y mampostería de granito revocado. Su fachada responde a un estilo claramente neoclásico del siglo XIX, aunque el edificio cuenta también con añadidos posteriores.

El acceso se realiza a través de una triple escalinata de piedra, uno de los elementos que aporta mayor monumentalidad al conjunto. En la fachada, rematada por un frontón triangular, destacan las parejas de pilastras de orden jónico.

El templo se encuentra además integrado en una carballeira que sirve de acceso al santuario y que acoge cada septiembre la tradicional romería de San Mateo, una cita que este año se celebrará el lunes 21. La combinación de la iglesia y el arbolado confiere al conjunto un marcado carácter de paisaje cultural.