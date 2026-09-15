Aprobado o trazado da senda peonil que conectará Corme Aldea e Corme Porto, en Ponteceso
O proxecto, cun investimento de 565.000 euros, permitirá completar un itinerario seguro de 685 metros xunto á AC-424
O Consello da Xunta aprobou de xeito definitivo o proxecto para a construción dunha senda peonil que conectará Corme Aldea con Corme Porto, en Ponteceso.
O alcalde, José Manuel Mato, dixo que se trata dunha actuación prioritaria pola súa incidencia na seguridade viaria.
“Conectar con seguridade estes núcleos de Corme era un dos nosos grandes obxectivos. Ata agora, os peóns desprazábanse pola calzada entre Corme Aldea e Corme Porto, o que supón un enorme perigo para a súa integridade”, sinalou o alcalde.
Agora, tras a aprobación definitiva, a Xunta avanzará na supervisión do proxecto construtivo, como paso previo á licitación das obras.
A senda permitirá executar a conexión peonil entre Corme Aldea e Corme Porto mediante un tramo acondicionado xunto á estrada autonómica AC-424. O proxecto contempla a construción dunha senda de 685 metros de lonxitude, cun investimento de 565.000 euros.
A actuación desenvolverase entre os puntos quilométricos 6+665 e 7+356 da estrada autonómica, pola súa marxe esquerda. Neste último punto, a nova senda conectará coa infraestrutura peonil xa existente que continúa ata Corme Porto.
O itinerario terá algo máis de dous metros de ancho, un acabado en cor terra e un arcén de medio metro ao longo de todo o percorrido. Ademais, entre os puntos quilométricos 6+728 e 7+356 incorporarase unha cuneta previa á senda.
O proxecto tamén contempla a construción dun muro de contención de formigón armado nas proximidades do punto quilométrico 7+120. Esta solución permitirá reducir a afección sobre unha vivenda e minimizar as escavacións necesarias para executar a senda.
A actuación inclúe a pavimentación das entradas e accesos que atravesen o novo itinerario, as correspondentes obras de drenaxe e a preinstalación dos servizos necesarios para futuras redes de telecomunicacións e abastecemento.
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