La ETAP de Padrón aumenta un 40 % su capacidad y blinda el abastecimiento a 90.000 personas hasta 2044

La ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Padrón permitirá incrementar en un 40 % su capacidad de tratamiento y reforzar el abastecimiento de agua a cerca de 90.000 vecinos de nueve municipios del entorno del río Ulla y de la margen derecha de la ría de Arousa.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó este lunes las instalaciones remodeladas, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y destacó que la actuación supone un paso decisivo para garantizar el suministro de agua potable de calidad en esta zona.

La Xunta destinó 10,5 millones de euros a modernizar y ampliar una infraestructura que llevaba tres décadas en funcionamiento y que ahora pasa de tratar 450 a 630 litros por segundo.

La planta da servicio a Padrón, Pontecesures, Dodro, Valga, Catoira, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Ribeira. Además, la red queda preparada para poder prestar apoyo a Vilagarcía de Arousa en caso de que fuese necesario.

Rueda subrayó la importancia de anticiparse a los problemas de abastecimiento. «Abrir a billa parece algo moi sinxelo, pero cando non sae auga empeza a alarma, e se a que sae non a podes beber é a segunda alarma; polo tanto, temos que procurar que a haxa e que sexa de calidade», señaló.

En la visita, el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, fue explicando las mejoras acometidas a Rueda y Vázquez, a los que acompañaron los alcaldes de Padrón, Valga, Boiro, Rianxo, A Pobra, Dodro y Catoira, y concejales de los demás municipios a los que abastece la planta.

Horizonte de garantía hasta 2044

La ampliación de la ETAP busca responder a las necesidades actuales y futuras de la población, con un horizonte de garantía fijado en 2044.

El presidente de la Xunta puso la actuación como ejemplo de la necesidad de planificar las infraestructuras hidráulicas con una visión que vaya más allá de los límites de cada municipio.

«Hai que unirse», defendió, al tiempo que destacó la colaboración entre los concellos y Augas de Galicia para sacar adelante este tipo de proyectos. «Estas alianzas onde os concellos confiades en Augas de Galicia para que isto sexa unha realidade creo que é o camiño do futuro», añadió.

Alfonso Rueda, Ángeles Vázquez, alcaldes, concejales y técnicos escuchan las explicaciones del director de Augas de Galicia, Roi Fernández. / Cedida

Mejoras también ambientales

La intervención no se limita al aumento de capacidad. El proyecto incorpora una nueva línea de tratamiento de lodos, inexistente hasta ahora, y un sistema para recuperar y reutilizar el agua utilizada en el lavado de los filtros.

Estas mejoras buscan reducir el impacto sobre el río Ulla y la ría de Arousa y hacer más eficiente el funcionamiento de la planta.

Rueda insistió además en que, aunque el abastecimiento de agua es una competencia municipal, la Xunta debe implicarse en este tipo de actuaciones. «Somos perfectamente conscientes de que a Xunta ten que implicarse, porque se non é imposible prestar un servizo coa calidade coa que debe facerse», afirmó.

Rueda, en el centro, con los demás participantes en la visita a la ETAP de Padrón. / Cedida

La obra se enmarca en la estrategia autonómica para mejorar la conexión entre sistemas hidráulicos, reducir pérdidas y optimizar el consumo antes de recurrir a nuevas captaciones.