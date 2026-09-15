La Feira do Moble de Galicia reúne en A Estrada a medio centenar de firmas en su 38ª edición

El recinto feiral de A Estrada acogerá desde este jueves, 17 de septiembre, la 38ª Feira do Moble de Galicia, una edición que reunirá a medio centenar de firmas expositoras y que volverá a combinar la vertiente comercial con actividades formativas y propuestas para todos los públicos.

La feria fue presentada este martes en un acto en el propio recinto, con la participación del director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; la diputada provincial Belén Cachafeiro; la representante de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, Lucía Pedroso; el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios da Estrada, José Luís Terceiro, y el alcalde, Gonzalo Louzao.

Cachafeiro recordó que el sector forestal y de la madera movió el año pasado en Galicia más de 2.500 millones de euros, agrupa a más de 3.300 empresas, suma 19.400 afiliados a la Seguridad Social y representa ya alrededor del 1,7 % del PIB gallego.

Un sector con fuerte arraigo en A Estrada

Por su parte, el alcalde, Gonzalo Louzao, recordó las raíces históricas de la industria del mueble en el municipio y señaló que hubo una época en la que «a metade da poboación que estaba vinculada co sector industrial traballaba en algo relacionado co moble e coa madeira».

Louzao incidió también en la importancia de la formación. Recordó que hace un año la Consellería de Educación inauguró nuevas instalaciones destinadas al ciclo de madera y mueble, con una inversión cercana a los cuatro millones de euros, y subrayó que este tipo de enseñanzas responden a la demanda de un sector que necesita incorporar nuevas técnicas.

En esa misma línea, Gabriel Alén destacó «a labor de difusión, de promoción, de formación e información que desenvolven este tipo de feiras e eventos» y situó la cita estradense como uno de los escaparates de referencia para el sector forestal gallego.

Apertura este jueves

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 17 a las 12.00 horas, con la presencia del delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández López, que realizará un recorrido por el recinto y visitará a los expositores.

La feria abrirá de 11.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida y las jornadas del jueves y viernes serán de entrada gratuita. Los asistentes podrán participar además en el sorteo de un viaje y de varios lotes de productos.

La oferta expositiva incluirá novedades en mobiliario doméstico, menaje, descanso, tapicería, comercio, complementos y antigüedades.

Formación y magia

La programación incorpora también jornadas formativas dirigidas especialmente a la juventud.

El jueves se celebrará el coloquio Tecnoloxía e procesado de madeira, impartido por Óscar González, docente de la Escola de Enxeñaría Forestal de la Universidade de Vigo, además de la charla Orientación académica e profesional, a cargo de Luís Torres.

El viernes será el turno de Bertín Parga, jefe de servicio de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, con la ponencia A formación profesional ábreche as portas do futuro.

Los más pequeños tendrán también su espacio con dos espectáculos de magia financiados por la Diputación de Pontevedra: uno el sábado 19, a cargo de los magos Costa, y otro el domingo 20, con el mago Pis.

La 38ª Feira do Moble volverá así a reunir durante cuatro días actividad comercial, formación y ocio en torno a uno de los sectores con mayor tradición en A Estrada.