De Negreira a Coristanco: cuatro panaderos del área de Santiago y la Costa da Morte se cuelan entre los mejores de España y uno conquista el bronce

La panadería gallega vuelve a hacerse un hueco entre las mejores de España y, en esta ocasión, con un marcado acento de la Costa da Morte. La final de 50 Panader@s TOP España ha dejado un resultado especialmente destacado para el área de Santiago y la Costa da Morte, con cuatro panaderías entre las finalistas de esta edición.

Hasta la final llegaron una panadería de Negreira, una de Vimianzo, una de Fisterra y una de Coristanco, logrando esta última, Roiser, la medalla de bronce situándose como la tercera mejor panadera de España.

Foro de familia de los participantes en la final de 50 Panader@s TOP España / Instagram

Un bronce nacional para Coristanco

La gran alegría para la representación de Galicia llegó de la mano de Victoria Porteiro Rey, de Roiser, que consiguió situarse entre los tres mejores panaderos de esta edición de 50 Panader@s TOP España y conquistó una de las tres medallas, la de bronce. El oro fue para Eloy Moreno Gil, de Horno Joaquín (Murcia), y la plata para Isidro Tolosana Aso, de Panadería Tolosana (Huesca).

"Es una emoción, pero el testigo viene de atrás de muchos años trabajando", señalaba recientemente Victoria Porteiro a La Opinión A Coruña (del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO) tras conocerse que estaría entre los tres mejores panes de España.

La artesana se mostraba feliz de haber puesto a "Galicia en el podio" y de que "se hable de Coristanco", el lugar donde su familia hornea el pan desde hace más de ocho décadas.

Dice además Porteiro que, si la Panadería Roiser es hoy una de las tres mejores de España, es porque siguen haciendo el pan "como antiguamente". En las encimeras del número 31 de la Avenida de Finisterre hay un sacrilegio imperdonable: "acortar tiempos", porque para los moletes y las bolas, apunta, "no existen horarios".

Otras dos panaderías de Costa da Morte entre los finalistas

Además, del tercer puesto de Roiser, la edición de este año de 50 Panader@s TOP España dejó una importante presencia de otros dos negocios de Costa da Morte.

Se trata de Fernando Espasandín Pérez, de Panignacio, en Vimianzo, y de Juan Luis Estévez Domínguez, de Panadería Germán, en Fisterra.

Tres nombres y tres localidades que permiten poner el foco en la calidad de panadería de proximidad y en el talento que existe más allá de las grandes ciudades y, en especial, en la Costa da Morte.

Santiago y su área también protagonistas

Santiago y su área también fueron protagonistas con tres panaderías premiadas: Alex Arrieche de Sabores Bakery and Pastry (Santiago), Fernando Leis García de O Pan de Leis (Santiago) y Andrés Romero Vázquez de Panadería Luna (Negreira).

Andrés Romero, elegido como uno de los 50 mejores panaderos de España, con una rosca / Cedida

"Tenía la ilusión de que un día lo iba a conseguir. Siempre he estado al tanto del concurso, pero antes no tenía un establecimiento para ganarlo", señalaba hace unas semanas Alex Arrieche a EL CORREO GALLEGO.

Álex Arrieche, con algunos de los famosos productos de su panadería en Santiago. / Antonio Hernández

Por su parte, O Pan de Leis tampoco es un novato en esto de los premios. En 2019 y 2021 fue galardonada con la 'Estrella DIR- Informática de Panadería', las Michelin del sector, y en 2020 figuró entre las 15 mejores de España en una prestigiosa lista especializada publicada en el diario El País.

"Recibir este recoñecemento por cuarta vez fainos moita ilusión e, sobre todo, é un recoñecemento ao traballo de todo o equipo. Detrás de cada pan hai moitísimas horas de traballo, esforzo e persoas que cada día intentan facer as cousas un pouco mellor", señaló Fernando Leis.

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Un mapa de la excelencia panadera alrededor de Santiago

El resultado de esta edición deja así un mapa especialmente interesante de la panadería de calidad en el entorno de Santiago y el oeste de la provincia de A Coruña. Desde la capital gallega hasta Negreira, Vimianzo, Fisterra y Coristanco, diferentes obradores han conseguido hacerse un hueco entre los nombres más destacados del panorama nacional. Y, entre todos ellos, Roiser ha dado el paso más importante al subir al podio nacional.