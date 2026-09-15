Ganaderos y vecinos evitaron que el vertido de purín en Tordoia fuese a más: «Actuaron con moitísima rapidez»

La rápida actuación de ganaderos y vecinos de Santaia de Gorgullos, en Tordoia, permitió contener una parte del vertido provocado este lunes por la rotura de una fosa de purín y evitar unas consecuencias que podrían haber sido mucho mayores. Lo confirma el alcalde, Antonio Pereiro, mientras el Concello permanece pendiente de los análisis que realiza Augas de Galicia para conocer el impacto sobre el río Bustelo.

El accidente se produjo alrededor de las diez de la noche de este lunes, cuando cedió uno de los laterales de una fosa de almacenamiento «relativamente nueva» que contenía más de un millón de litros de purín. Según las primeras estimaciones trasladadas tras el suceso, alrededor de un tercio del contenido, unos 300.000 litros, pudo escapar de la instalación y parte alcanzó el entorno del río Bustelo.

La reacción fue prácticamente inmediata. Los propietarios de la explotación y otros vecinos de la zona movilizaron maquinaria para tratar de frenar el avance del vertido. «Actuaron con moitísima rapidez. Cunha pala fixeron un pequeno dique de contención e un pozo para recoller os restos de xurro e evitar que fose a maiores», relata Pereiro.

Tractores y cisternas trabajaron durante la noche

Además, varias explotaciones del núcleo pusieron a disposición sus medios para retirar todo el purín posible. Tractores y cisternas trabajaron durante la noche recogiendo el líquido retenido y reduciendo así la cantidad que podía continuar descendiendo hacia el cauce.

El alcalde destaca especialmente esa respuesta colectiva, que fue determinante junto con la hora a la que se produjo la rotura. «Nese núcleo pode haber cinco ou seis explotacións e entre todos puxéronse a traballar. Estou seguro de que, se este accidente se producise ás tres da mañá, o resultado sería outro».

El propio regidor fue informado por el 112 desde los primeros momentos y se desplazó hasta el lugar para conocer la situación. Fueron horas complicadas especialmente para los propietarios de la explotación afectada. «Foi unha noite de moitos nervios, sobre todo para a explotación, que estivo toda a noite pendente. Pero grazas á actuación que fixeron as consecuencias non foron tan grandes como podían chegar a ser», explica.

Pendientes de los análisis del río Bustelo

La atención está puesta ahora en determinar el alcance de la contaminación del río Bustelo. Augas de Galicia realiza controles y toma de muestras, mientras que los municipios situados aguas abajo fueron avisados para que extremasen la vigilancia.

A simple vista, explica Pereiro, no se aprecia una afección especialmente elevada en el cauce, aunque el alcalde insiste en que esa observación carece de valor hasta disponer de resultados técnicos.

Por el momento, no se ha comunicado la necesidad de adoptar ninguna medida preventiva específica.

La preocupación, aguas abajo

Los vecinos, asegura el regidor, pueden estar «tranquilos», pues la captación que hace el Concello de Tordoia para el abastecimiento del municipio está «moito antes, metros atrás».

La preocupación reside en el recorrido que sigue el agua después, porque el Bustelo es afluente del Lengüelle, que a su vez desemboca en el Tambre, que abastece a Santiago y municipios de varias comarcas. De ahí que ahora se espere especialmente a conocer los resultados de las muestras de agua tomadas por Augas de Galicia.