A Laracha estende 'extramuros' a reforma do consistorio: senda, puntos de recarga de coches eléctricos e aparcadoiro para bicis
A rehabilitación do inmoble, na que se invisten case 2 millóns de euros, permitirá agrupar servizos municipais
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, supervisou este martes na Laracha as obras de rehabilitación integral da casa consistorial e o acondicionamento do seu entorno.
Calvo estivo acompañado polo alcalde, José Manuel López, e pola directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto.
A actuación conta cun investimento de 1.935.271 euros, dos que 556.359 euros son achegados pola Xunta e o 700.000 con fondos Next Generation.
Diego Calvo puxo en valor "a transformación que está experimentando o inmoble, pero tamén o que non resulta visible a primeira vista, como os traballos realizados para garantir a seguridade estrutural".
"O edificio non ten xa nada que ver co consistorio anterior, e iso salta á vista", dixo o conselleiro, quen destacou tamén que a intervención permitirá agrupar servizos e mellorar as condicións de traballo do persoal municipal e de atención á cidadanía.
A reorganización interior permitirá centralizar e distribuír os servizos por plantas, cunha planta baixa destinada fundamentalmente á atención ao público e ao Xulgado de Paz.
Unha rehabilitación necesaria tamén desde o punto de vista estrutural
Cristina Ezcurra, redactora do proxecto e directora de obra, explicou que a intervención non responde unicamente á necesidade de modernizar as instalacións, senón tamén á situación que presentaba o edificio existente, construído na década dos anos 70.
As calicatas realizadas durante a fase de análise permitiron comprobar o estado dos elementos estruturais e detectar que determinadas zonas non cumprían as condicións necesarias.
Por este motivo foi preciso actuar sobre a estrutura, reforzando especialmente os piares centrais e adaptando as novas cargas do edificio para garantir a súa seguridade.
A rehabilitación incorpora, ademais, importantes melloras en materia de eficiencia enerxética. A nova envolvente térmica, os illamentos e revestimentos, a instalación de xeotermia e chan radiante a baixa temperatura, os sistemas de bomba de calor e os paneis fotovoltaicos permitirán reducir o consumo e mellorar notablemente o confort térmico do inmoble.
Transformación do entorno
A intervención vai máis alá do edificio municipal, porque tamén abrangue o seu entorno exterior. Un dos elementos fundamentais é a creación dun itinerario peonil accesible que conectará a avenida de Fisterra coa avenida de Caión, mellorando a mobilidade a pé e a accesibilidade neste punto central do municipio.
Tamén se actuará sobre a zona do parque infantil, onde será habilitada unha zona cuberta con asentos e novos espazos auxiliares, entre eles un aseo adaptado para uso público, un cambiador para bebés e zonas de almacenamento.
A actuación inclúe medidas destinadas a favorecer unha mobilidade máis sostible, coa instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, nova parada para autobús e taxi e aparcadoiro para bicicletas.
Diego Calvo destacou precisamente este carácter global da intervención, que non se limita á renovación do edificio municipal: "É unha actuación integral, non só na casa consistorial, senón tamén na praza e nos servizos’", sinalou.
A reforma integral do consistorio larachés é un dos proxectos financiados pola Xunta a través das achegas do Fondo de Cooperación Local (FCL) para actuacións municipais de carácter estratéxico con repercusión supramunicipal ou comarcal.
A Xunta consolida así este instrumento activado hai dous anos e fundamental para o eido local con oito millóns investidos nas convocatorias de 2024 e 2025. Na orde deste ano aumentouse o orzamento ata os 10 millóns de euros e a Xunta notificou a resolución con 26 proxectos estratéxicos beneficiarios, dos que dez se sitúan na provincia da Coruña por importe de 3,7 millóns de euros. Trátase das propostas presentadas por Ames, Brión, Cabana de Bergantiños, Carral, Cedeira, Fisterra, Miño, Ordes, Pontedeume , Vedra.
Na área da Coruña, Carral recibirá máis de 429.400 euros para a modernización das infraestruturas deportivas de interese supramunicipal, e Miño executará a cuberta da pista polideportiva na Galea cunha achega superior aos 391.500 euros.
Na contorna de Ferrol, os concellos beneficiarios son Cedeira, que recibirá 201.000 euros para unha nave destinada ao desenvolvemento de actividades acuáticas, e Pontedeume, con 500.000 euros en actuacións no pavillón multiúsos municipal.
Na zona de Compostela, Ames reformará o campo de fútbol municipal do Milladoiro, para o que a Xunta financiará máis de 258.400 euros; Brión mellorará e acondicionará o complexo deportivo municipal, con 500.000 euros achegados polo Goberno galego; e Ordes fará melloras no polideportivo Castelao, con case 500.000 euros de aportación autonómica.
Pola súa banda, Vedra aposta polos servizos sociais con actuacións no centro de día Casa das Artes, ao que a Xunta destinará máis de 350.400 euros.
A maiores das áreas das principais cidades, Cabana de Bergantiños recibirá máis de 288.400 euros para o complexo deportivo e Fisterra case 305.000 euros para a rehabilitación do campo fútbol Ara Solis e urbanización dos accesos ao campo, ao polideportivo municipal e ao instituto de educación secundaria IES Fin do Camiño.
Xunto aos dez proxectos beneficiarios este ano que se sitúan na Coruña, hai outros seis en Ourense -Boborás, A Bola, O Carballiño, Laza, O Pereiro de Aguiar e Xinzo de Limia, cinco en Lugo (Begonte, Castro de Rei, Cervo, Chantada e Lugo) e outros cinco en Pontevedra (Cerdedo Cotobade, Ribadumia, Lalín, Rodeiro e Covelo).
- Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago
- Medio Ambiente detecta un auge de la pesca eléctrica en los ríos gallegos: «No me esperaba que hubiese tanto furtivismo de este tipo»
- Las nueve medidas con las que el candidato del PP Borja Verea quiere convertir Santiago en 'la mejor capital de Europa' para las familias
- El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: 'Va a ser algo nuevo en la ciudad
- De perseguir autógrafos en Lavacolla a levantar la Copa del Mundo: Borja Iglesias vuelve a casa para ser homenajeado
- Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo
- Hallan en el convento pontevedrés de Santa Clara un cerebro saponificado, restos de niños y el cadáver de un capellán
- Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia