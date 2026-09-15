El Outono Gastronómico cumple 20 años con propuestas en 71 casas de turismo rural de Galicia

El Outono Gastronómico celebra este año su vigésima edición con la participación de 71 establecimientos de turismo rural de toda Galicia. La campaña comenzará este viernes, 18 de septiembre, y se prolongará hasta el 20 de diciembre, combinando gastronomía, alojamiento y actividades vinculadas al territorio.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, presentó este lunes la nueva edición en Casa Brandariz, en Arzúa, uno de los establecimientos que ha participado de manera ininterrumpida desde el nacimiento de la iniciativa.

En sus dos décadas de trayectoria, el programa ha generado un impacto económico superior a los 7,3 millones de euros en el tejido turístico gallego y ha alcanzado alrededor de 110.000 participantes, según los datos facilitados por Turismo de Galicia.

Merelles destacó además que el gasto medio diario de los usuarios del turismo rural en Galicia alcanza los 92,3 euros por persona, por encima de la media nacional, situada en 65,9 euros. Desde la creación del programa, Turismo de Galicia ha destinado más de 1,2 millones de euros a su desarrollo.

Desde un menú hasta un fin de semana con actividades

El Outono Gastronómico ofrece distintas fórmulas para adaptarse a quienes quieran únicamente disfrutar de la cocina de los establecimientos o combinarla con una estancia.

El Menú Outono Gastronómico permite acudir sin alojamiento; el Paquete Outono Gastronómico incluye una noche; y la modalidad Fin de Semana Outono Gastronómico amplía la estancia a dos noches.

A ellas se suma Outono Plus, que completa la experiencia con actividades como paseos a caballo, surf, senderismo o visitas a bodegas.

De los 71 establecimientos participantes este año, 19 se encuentran en la provincia de A Coruña, 20 en Lugo, 14 en Ourense y 18 en Pontevedra.

La modalidad Outono Plus estará disponible en 28 alojamientos: siete de A Coruña, cinco de Lugo, siete de Ourense y nueve de Pontevedra.

Dos décadas impulsando el turismo fuera del verano

El programa nació en 2007 en colaboración con la red de establecimientos de turismo rural de Galicia y persigue, entre otros objetivos, atraer visitantes fuera de los meses de mayor demanda turística.

Desde la Xunta destacan que la iniciativa contribuye a la desestacionalización y a distribuir la actividad turística por diferentes puntos del territorio, además de servir de escaparate a la gastronomía y al turismo rural gallegos.

La vigésima edición vuelve así a utilizar el otoño como reclamo para acercarse al rural combinando cocina, alojamiento y experiencias relacionadas con el patrimonio y la naturaleza.