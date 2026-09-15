BNG y Espazo Común de Ames reclaman un pleno extraordinario por el parking de pago de O Milladoiro

El futuro aparcamiento subterráneo y de pago previsto en O Milladoiro se ha convertido ya en el asunto más polémico del inicio del nuevo curso político en Ames. BNG y Espazo Común acaban de registrar una solicitud para convocar un pleno extraordinario en el que el Gobierno municipal dé explicaciones sobre el aparcamiento de la rúa Pardiñeiros.

Ambas formaciones consideran que el proyecto se ha tramitado con escasa información a la Corporación y a la ciudadanía y reclaman conocer con detalle cuestiones como la fórmula de gestión, las tarifas, el estudio de viabilidad y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura.

La portavoz del BNG, Escarlata Pampín, sostiene que «a cidadanía merece información clara, completa e precisa sobre este proxecto».

Según recuerdan BNG y Espazo Común, en el pleno del 26 de diciembre de 2024 se acordó constituir una comisión integrada por representantes políticos y personal técnico para analizar aspectos sociales, jurídicos y técnicos del aparcamiento, además de su modelo de gestión. Sin embargo, aseguran que ese órgano únicamente se reunió para constituirse y no abordó el asunto.

Críticas por la falta de información

Ambas formaciones hablan de «escurantismo» y denuncian que el resto de la Corporación y los vecinos no hayan tenido acceso a toda la información antes de que el proyecto trascendiese públicamente.

Pampín cuestiona además que se presente como aparcamiento municipal un espacio cuya titularidad es privada y rechaza que el servicio vaya a ser de pago. «Estamos ante o mandato da privatización e do recorte nos servizos públicos, agora tamén no que aos aparcadoiros se refire», señala.

Desde Espazo Común, Luísa Feijóo pone el foco en la pérdida previa de plazas de estacionamiento en O Milladoiro y en el hecho de que la nueva alternativa tenga coste para los usuarios. «Primeiro quítannos prazas de aparcadoiro e despois créanas, pero de pago. O que tiñamos gratis agora imos ter que pagalo», afirma.

Feijóo critica además que, a su juicio, no se haya contado suficientemente con vecinos, comerciantes y oposición antes de avanzar con el proyecto.

BNG y Espazo Común coinciden en que O Milladoiro necesita más aparcamiento, pero consideran que debería buscarse una alternativa gratuita.

El alcalde defiende la utilidad del proyecto

El alcalde de Ames, Blas García, ya había respondido en los últimos días a críticas similares formuladas también por el PP. El regidor sostiene que la oposición conocía desde hace tiempo que el Concello trabajaba en la puesta en marcha de un aparcamiento subterráneo en O Milladoiro y rechaza que se esté actuando de espaldas a la Corporación.

García defiende que el objetivo es dar respuesta a uno de los principales problemas de movilidad del núcleo y favorecer tanto a residentes como al comercio local. «O que importa é axudar ao comercio local do Milladoiro e a moitos veciños e veciñas que non teñen prazas de aparcamento», ha señalado.

También recuerda que tanto el reglamento de funcionamiento como la ordenanza fiscal tendrán que pasar por el pleno y por el correspondiente periodo de exposición pública.

El gobierno municipal trabaja además en un sistema de bonificaciones para clientes del comercio local. García avanzó que se estudia ofrecer una hora o una hora y media gratuita, en función del gasto realizado en establecimientos de O Milladoiro, aunque tanto ese punto como las tarifas definitivas están todavía por concretar.

Según explicó el alcalde, el Concello está analizando los precios de las plazas de aparcamiento del entorno para fijar las tarifas municipales y prepara también el reglamento que regulará el uso del futuro parking.