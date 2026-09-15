La rotura de una fosa de purín con más de un millón de litros en Tordoia causa un vertido en el río Bustelo

Vertido en el entorno del río Bustelo provocado por la rotura durante la noche del lunes de una fosa de purín con más de un millón de litros en Tordoia (A Coruña). Fue un ganadero de Santaia de Gorgullos quien contactó sobre las 22:00 de la noche con el servicio telefónico de emergencias para avisar de las dificultades para controlar un vertido de purín.

La pérdida del estiércol se produjo por la rotura del muro de contención de una fosa, en la que había acumulado más de un millón de litros de líquido, según pudieron comprobar los agentes de la Guardia Civil. Con base a las primeras estimaciones realizadas por los agentes, se vertió aproximadamente un tercio de la cantidad total, que desciende por una ladera camino del río Bustelo.

De este modo, siguiendo las indicaciones de los técnicos del centro de control de vertidos de Augas de Galicia, el 112 Galicia avisó a los concellos colindantes, situados aguas abajo, con el fin de que extremen la vigilancia sobre el curso fluvial. Asimismo, se realizarán los controles y toma de muestras necesarias para determinar el alcance del vertido.

Tordoia y los cauces de su entorno atesoran antecedentes de vertidos y episodios graves de contaminación. En 2014, por ejemplo, hubo un vertido de aguas residuales en el regato Riveira de Pena, que localizaron y eliminaron técnicos del Plan de Control de Verteduras de la Xunta. Dos años antes, en 2012, se produjo un envenenamiento grave del río Fontán por el que el Seprona imputó a cuatro personas que, supuestamente, habían utilizado una sustancia con alto contenido en sosa para pescar truchas.