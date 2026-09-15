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"Es una incógnita": sin pistas del brote de gastroenteritis que afecta ya a 48 personas en Fisterra

El estudio epidemiológico sigue activo, pero aún no se puede concretar la causa de la intoxicación originada tras una travesía a nado

El alcalde de Fisterra, Luis Insua, en el centro, con camisa blanca y pantalón negro, con los participantes en la Travesía Costa Fisterra.

El alcalde de Fisterra, Luis Insua, en el centro, con camisa blanca y pantalón negro, con los participantes en la Travesía Costa Fisterra. / Concello de Fisterra

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Suso Souto

Fisterra

La Consellería de Sanidade está realizando las actuaciones necesarias para determinar las causas del brote de gastroenteritis relacionado con una prueba deportiva celebrada en Fisterra.

Tras tener conocimiento del caso, la Consellería puso en marcha el correspondiente estudio epidemiológico, que sigue activo en la actualidad, para conocer el origen del brote.

"Hoy por hoy, no se puede concretar aún la causa de la intoxicación que, en todo caso, provocó entre los afectados síntomas leves y de corto recorrido (mareos, vómitos, etc.)", explican desde dicho departamento autonómico.

El número de personas afectadas es de 48, entre nadadores y familiares.

El brote se registró tras la celebración de la Travesía Costa Fisterra, el pasado domingo 6 de septiembre.

Los centros de salud de la zona no registraron un incremento de actividad asistencial a raíz de este episodio.

Por su parte, el alcalde de Fisterra, Luis Insua, dijo que los controles del agua, realizados por la Xunta, dieron resultados correctos y que el Ayuntamiento está en contacto con los organizadores de la prueba.

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"Todas las analíticas realizadas arrojan resultados con parámetros normales. Es una incógnita", señala el regidor, quien añade que "a medida que pasan los días se complican las posibilidades de dar con el origen del brote. Es posible que nunca se llegue a determinar".

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