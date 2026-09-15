El vertido de purín de Tordoia afecta ya a tres ríos y la Xunta despliega barreras para evitar que llegue al Tambre

La Xunta ha reforzado este lunes el dispositivo para contener el vertido de purín originado en una explotación ganadera de Tordoia después de comprobar que la contaminación afecta ya a los ríos Bustelo, Paradela y Lengüelle. Por el momento, el purín no ha alcanzado el Tambre, pero Augas de Galicia mantiene un seguimiento permanente ante el riesgo de que continúe avanzando aguas abajo.

La afección detectada se extiende actualmente a lo largo de unos tres kilómetros desde el punto del vertido. Además de personal técnico, la Xunta ha movilizado medios del programa de mantenimiento fluvial y barreras anticontaminación con el objetivo de frenar la propagación y retirar parte del material acumulado en los cauces.

Según la información facilitada por Medio Ambiente, el punto más avanzado en el que se ha detectado presencia de purín se encuentra todavía a unos 20 kilómetros de la captación que abastece a Santiago.

La empresa Veolia, encargada de gestionar la estación de tratamiento de agua potable de la capital gallega, también está aportando medios complementarios para reforzar el control de la situación.

Fardos de forraje para desplegar en el río e intentar frenar la contaminación tras el vertido de Purín en Tordoia. / Cedida

La balsa ya no vierte

El accidente se produjo en la noche del lunes, cuando se rompió una balsa de purín en una explotación de Santaia de Gorgullos. El propio titular de la granja alertó al 112 y, a raíz del aviso, Augas de Galicia desplazó a personal del Programa de Control de Vertidos.

Parte del contenido se filtró por las fincas situadas junto a la explotación y alcanzó el río Bustelo. Las primeras medidas adoptadas en el lugar, entre ellas la construcción de diques de tierra y una balsa provisional de retención, permitieron frenar una parte importante del material.

La Xunta confirma ahora que la balsa ya no está vertiendo y que un gestor autorizado está procediendo a vaciarla por completo. En su interior permanece aproximadamente la mitad de los 1,3 millones de litros que almacenaba.

El objetivo de este vaciado es evitar nuevos episodios por filtraciones o posibles derrumbamientos de la estructura dañada.

Muestras y análisis durante la tarde

Los técnicos de Augas de Galicia continúan tomando muestras en distintos puntos de los cauces afectados para determinar la evolución real de la contaminación.

Desde la Consellería explican que «debido ao escaso caudal circulante nos ríos e ás baixas velocidades de transporte asociadas, resulta prudente agardar aos resultados analíticos antes de emitir unha valoración definitiva».

Las analíticas permitirán valorar si el material que ya ha llegado a los ríos puede seguir avanzando hasta el Tambre y si existe algún riesgo para las captaciones de abastecimiento situadas aguas abajo.

Por ahora, la Xunta insiste en que el vertido no ha llegado al Tambre y que la distancia con la captación de Santiago sigue siendo considerable, aunque el seguimiento continuará de manera permanente.

Medios anticontaminación desplegados en el río Bustelo. / Cedida

La rápida reacción evitó males mayores

El alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro, había destacado por la mañana la respuesta inmediata de los titulares de la explotación y de otros ganaderos del entorno, que se movilizaron con maquinaria, tractores y cisternas nada más producirse la rotura.

«Actuaron con moitísima rapidez. Cunha pala fixeron un pequeno dique de contención e un pozo para recoller os restos de xurro e evitar que fose a maiores», explicó.

También puso en valor la colaboración entre explotaciones de la zona. «Nese núcleo pode haber cinco ou seis explotacións e entre todos puxéronse a traballar. Cos seus tractores e cisternas foron recollendo todo o xurro que podían para evitar que chegase máis ao río».