REIVINDICACIÓN
Bergantiños quere deixar de depender do coche para ir ao hospital da Coruña
O PSOE apoia a demanda dun bus directo ao Chuac e pide á Xunta un estudo de viabilidade
O PSOE apoia a reivindicación dun autobús directo dende Bergantiños á zona hospitalaria da Coruña. A deputada socialista Patricia Iglesias Rey reuniuse con persoas afectadas de cara a reclamar unha liña de bus adaptada "ás quendas do persoal que traballa no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) e tamén aos pacientes que son atendidos".
Asegura que "hoxe hai 287 persoas que xa apoian esta demanda" e sinala que "a maioría sabemos que ten que utilizar o coche particular porque o transporte público é absolutamente nefasto e non ofrece unha conexión real co hospital".
Isto supón, "evidentemente, máis custos para as familias, incluídas tamén as peaxes que hai que pagar na autovía da Costa da Morte, na AG-55, que é da Xunta de Galicia, entre o tramo de Carballo e Coruña", subliña a deputada.
Demanda desde 2023
Iglesias salienta que esta reivindicación leva enriba da mesa desde 2023, "e a Xunta mirando para outro lado". Por iso, dende o Partido Socialista piden que "o Goberno galego do Partido Popular actúe e faga un estudo de viabilidade dun servizo piloto adaptado ás quendas", engade.
"Non pedimos un autobús máis, pedimos aforro para as familias, menos contaminación, un transporte público digno que funcione na comarca de Bergantiños e vertebre esa comarca tan esquecida pola Xunta de Galicia", conclúe Patricia Iglesias.
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