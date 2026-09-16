Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión en LavacollaSenén BarroVertido en TordoiaSan LourenzoImserso
instagram

REIVINDICACIÓN

Bergantiños quere deixar de depender do coche para ir ao hospital da Coruña

O PSOE apoia a demanda dun bus directo ao Chuac e pide á Xunta un estudo de viabilidade

Patricia Iglesias, centro, con dúas das veciñas que demandan a liña de bus.

Patricia Iglesias, centro, con dúas das veciñas que demandan a liña de bus. / PSOE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O PSOE apoia a reivindicación dun autobús directo dende Bergantiños á zona hospitalaria da Coruña. A deputada socialista Patricia Iglesias Rey reuniuse con persoas afectadas de cara a reclamar unha liña de bus adaptada "ás quendas do persoal que traballa no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) e tamén aos pacientes que son atendidos".

Asegura que "hoxe hai 287 persoas que xa apoian esta demanda" e sinala que "a maioría sabemos que ten que utilizar o coche particular porque o transporte público é absolutamente nefasto e non ofrece unha conexión real co hospital".

Isto supón, "evidentemente, máis custos para as familias, incluídas tamén as peaxes que hai que pagar na autovía da Costa da Morte, na AG-55, que é da Xunta de Galicia, entre o tramo de Carballo e Coruña", subliña a deputada.

Demanda desde 2023

Iglesias salienta que esta reivindicación leva enriba da mesa desde 2023, "e a Xunta mirando para outro lado". Por iso, dende o Partido Socialista piden que "o Goberno galego do Partido Popular actúe e faga un estudo de viabilidade dun servizo piloto adaptado ás quendas", engade.

Noticias relacionadas y más

"Non pedimos un autobús máis, pedimos aforro para as familias, menos contaminación, un transporte público digno que funcione na comarca de Bergantiños e vertebre esa comarca tan esquecida pola Xunta de Galicia", conclúe Patricia Iglesias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago
  2. Hallan en el convento pontevedrés de Santa Clara un cerebro saponificado, restos de niños y el cadáver de un capellán
  3. El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: 'Va a ser algo nuevo en la ciudad
  4. El vertido de purín de Tordoia afecta ya a tres ríos y la Xunta despliega barreras para evitar que llegue al Tambre
  5. Una serie con sello compostelano sobre la Armada Española rodada en Galicia: así es la nueva apuesta para el 'prime time' de Telecinco
  6. Fuentes próximas al Papa confirman que se está trabajando en su visita a Santiago: barajan dos fechas
  7. Hacer pandilla en O Milladoiro después de los 60: «Xa me din as fillas que saio máis ca elas»
  8. De Negreira a Coristanco: cuatro panaderos del área de Santiago y la Costa da Morte se cuelan entre los mejores de España y uno conquista el bronce

Bergantiños quere deixar de depender do coche para ir ao hospital da Coruña

Bergantiños quere deixar de depender do coche para ir ao hospital da Coruña

O Consorcio de Santiago licita por medio millón a renovación da carpitería exterior do Palacio de Congresos

O Consorcio de Santiago licita por medio millón a renovación da carpitería exterior do Palacio de Congresos

Vuelve a arder O Courel sin control: más de 250 hectáreas arrasadas en menos de 24 horas

Vuelve a arder O Courel sin control: más de 250 hectáreas arrasadas en menos de 24 horas

Las patronales de Galicia y Canarias se alían ante el futuro reparto de fondos europeos

Las patronales de Galicia y Canarias se alían ante el futuro reparto de fondos europeos

Vainicas e punto de noiva para despedir o verán artesán en Vimianzo

Vainicas e punto de noiva para despedir o verán artesán en Vimianzo

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

Liberan a un conductor que chocó contra un poste eléctrico en Ordes

Liberan a un conductor que chocó contra un poste eléctrico en Ordes

Un conductor resulta herido tras una colisión en la carretera AC-550 en Muros

Un conductor resulta herido tras una colisión en la carretera AC-550 en Muros
Tracking Pixel Contents