Así es la macroverbena perfecta para recibir el otoño en Galicia: Panorama, El Combo, París de Noia y cinco orquestas más a una hora de Santiago

Que se acabe el verano no significa que lo hagan las orquestas. Al menos eso es lo que demuestra la próxima gran fiesta que celebrará Galicia a apenas una hora de Santiago, en la que reunirá a los grandes nombres de la verbena gallega como Panorama, París de Noia y El Combo Dominicano.

A lo largo de septiembre y hasta el 4 de octubre, un municipio de Pontevedra le dará la bienvenida al otoño por todo lo alto con una macrocelebración y ocho orquestas. Aunque las primeras actividades ya comenzaron el 10 de septiembre, el verdadero grueso del festejo tendrá lugar a partir del próximo viernes 25, cuando las grandes formaciones gallegas se subirán al escenario de las Festas do Cristo de O Porriño de 2026.

Además de las actuaciones musicales, el programa contará con humoristas de la talla de David Amor, David Puerto y Xosé A. Touriñán. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres y animación a su medida y, los mayores, de una gran fiesta de los callos que le pondrá el broche al cartel repartiendo raciones de esta receta gallega.

El humorista gallego Xosé A. Touriñán. / Rafa Vázquez

Así serán las Festas do Cristo de O Porriño de 2026

En la edición de 2026, las fiestas del Cristo de O Porriño contarán con algunos de los nombres más aclamados de la escena musical de Galicia. Tras los primeros días protagonizados por cuentacuentos, teatro y espectáculos de magia, el festejo comenzará sus platos fuertes el 25 de septiembre con la actuación a las 22.00 horas de París de Noia y el Louro Valley Festival cerca de la medianoche.

María Xosé Silvar, conocida como Sés, en un directo. / Casteleiro

Muchos llegarán a los conciertos aún con la sonrisa del día anterior, cuando el humorista David Amor compartirá su show en la plaza Arquitecto Antonio Palacios. Para ir calentando motores, el mismo viernes 25 a las 20.30 horas subirá a escena la cantareira Sés (María Xosé Silvar) que interpretará los temas de su nuevo disco Nadando na incerteza.

El sábado 26 habrá animación y talleres infantiles a lo largo de toda la jornada y tendrá lugar el pregón de Janet Novás a las 13.30 horas. A las 19.00 horas habrá un festival de bandas en el Parque do Cristo, pero lo verdaderamente potente comenzará al caer la tarde, con la previa nocturna a cargo del grupo Queiman Folk-Rock.

A las 21.00 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes, el conocido cómico Xosé A. Touriñán presentará su espectáculo Aquí tou! A las 22.00 horas, habrá que decidirse: o el concierto de la orquesta Costa Dorada en la plaza central o el Dabuten Remember Festival en la calle Progreso, ambos a las 22.00 horas.

Conciertos infantiles y la orquesta más grande de España

A partir del domingo 27 de septiembre, el cartel de esta fiesta gallega reforzará aún más sus propuestas infantiles y musicales. Las citas estrella de ese día serán el concierto de Gisela para los más pequeños a las 18.00 horas y la doble verbena por la noche con la orquesta América y Grupo Claxxon.

La orquesta Panorama, en uno de sus conciertos. / Iñaki Abella Diéguez

El lunes 28, tras los pasacalles y la actuación de varias bandas municipales, subirá a escena la formación Tango junto a la orquesta más grande de España: Panorama (21.00 horas). El miércoles 30 y el jueves 1 de octubre se podrá recobrar el aliento con una exhibición de Scalextric y la actuación del humorista David Puerto, pero el viernes 2 ya habrá que volver a bailar: actuarán los grupos infantiles Xeración M y King Kids seguidos por la orquesta Los Players.

El último fin de semana de fiestas, O Porriño gastará todas sus balas. Lo hará ofreciendo hasta seis conciertos el sábado 3, primero con el XII Montando Cristo Festival a las 21.30 horas -en el que actuarán Hongo, In The Fall, The Pretty Shirts y Malkeda- y después con los conciertos de Hugo Band y La Banda de Ayer a las 22.30 horas.

El domingo 4 de octubre, a vecinos y visitantes les convendrá salir a la calle con hambre, porque a las 12.00 horas comenzará la XXXIII Fiesta de los Callos. La fiesta no parará hasta por la noche, con música y teatro a lo largo del municipio y el broche final a cargo de uno de los grandes del verbeneo en Galicia: El Combo Dominicano, que estará a las 21.00 horas en la Avenida Antonio Palacios.

Música e historias para abrir boca este fin de semana

Los que quieran acercarse a esta celebración popular gallega este mismo fin de semana también disfrutarán de entretenimientos. Este sábado 19 de septiembre tendrá lugar el concierto de Rafael Yebra & Oswaldo Oro y el domingo actuará Uxía a las 19.00 horas.

Los amantes de las historias gozarán este mismo jueves 17 del espectáculo de narración oral de Fran Rei. Salpicando la semana y a lo largo de todo el festejo también habrá exhibiciones y presentaciones de formaciones deportivas, desde balonmano hasta fútbol y gimnasia rítimica.