CULTURA
Nove historias, nove miradas: así será o outono no Auditorio de Vimianzo
O ciclo combina artistas de traxectoria consolidada con espectáculos de teatro documental e comedia
O outono do Auditorio de Vimianzo ofrecerá nove propostas escénicas que achegan diferentes linguaxes, xéneros e maneiras de entender a creación artística, entre setembro e novembro. Teatro, danza, humor, artes vivas e teatro documental conforman un programa no que a escena se converte tamén nun espazo para falar de memoria, igualdade, identidade, coidados, autoritarismo e participación comunitaria.
A programación combina a presenza de compañías e artistas de recoñecida traxectoria con proxectos especialmente vinculados ao territorio, como Os fíos da memoria, unha creación realizada coas mulleres palilleiras de Camariñas e Vimianzo, ou a residencia artística do Colectivo RPM, que achegará ao municipio un proceso de investigación arredor do duelo e da tradición de velar.
O outono comeza o sábado 26 de setembro, ás 20.30 horas, con Mofa e Befa: Os Dous de Sempre, de Producións Teatrais Excéntricas. O 3 de outubro será a quenda de Suksen, do bailarín e coreógrafo galego Jandross Rodríguez, dentro do programa de residencias do Colectivo RPM. Con dirección artística de Julia Laport, o proxecto mestura danza urbana, creación e dramaturxia contemporáneas para investigar arredor do dó e da tradición de velar e manter o loito.
A proposta forma parte de Residencias Paraíso, un programa que impulsa procesos de investigación e creación en danza e artes vivas e que conta cunha rede de espazos colaboradores en Galicia, entre eles o Auditorio de Vimianzo. A residencia desenvolverase na Casa da Cultura de Vimianzo entre o 21 de setembro e o 3 de outubro.
Palilleiras de Camariñas e Vimianzo
A memoria das palilleiras sobe ao escenario o 7 da man de aAntena Teatro e Os fíos da memoria, unha peza escénica creada coas mulleres palilleiras de Camariñas e Vimianzo e interpretada por elas mesmas. Panillos, cantigas, narración, corpo, voces e memoria entrelázanse nunha viaxe pola historia do encaixe e polo papel das mulleres que contribuíron a manter vivo este saber. A proposta nace da colección Cuidantas, de memoria viva das mulleres da Costa da Morte, e incorpora entrevistas realizadas en Vimianzo.
A concelleira de Cultura, Rosa Blanco, destaca esta proposta como un exemplo da aposta pola participación comunitaria: "unha cultura que non só se programa para a veciñanza, senón que se crea coa propia comunidade, poñendo en valor as súas voces, os seus saberes e a memoria do noso territorio".
O 10 de outubro, Talía Teatro presentará Artur Ui, o ovo da serpe, unha proposta que emprega a lente crítica e irónica do teatro épico para achegarse ao momento actual. A obra afonda nos mecanismos do poder e na natureza do autoritarismo, establecendo un paralelismo co presente e coa aparición de novas formas de fascismo.
Diferentes formas de masculinidade
O día 23 chegará Less Dragqueens and More Chunorris!, de Aló Producións. Dani Blanco e Alberte Bello sitúan a proposta entre o circo e a comedia para abordar, desde a retranca, as diferentes formas de masculinidade e cuestionar os modelos de masculinidade tóxica e o sufrimento que provocan. Dirixido por Afonso Becerra, o espectáculo está coproducido polo Centro Dramático Galego.
Escena Norte chega a Vimianzo o 30 de outubro, dentro do Proxecto Camino – Escena Norte. A compañía vasca Tartean Teatroa presentará ¿Dónde están los niños?. A obra conta a historia de Maddi, unha nena de oito anos que leva tempo mostrando sinais de que algo non vai ben. O seu caso serve como punto de partida para unha dramaturxia que reflexiona sobre a presión á que están sometidas as crianzas nunha sociedade marcada pola esixencia e o malestar. Unha viaxe pola historia do corpo das mulleres.
A historia vaxenial, protagonizada por Raquel Nogueira dentro do FEM 2026, recala en Vimianzo o 31 de outubro. A proposta percorre a historia da humanidade para analizar como foron representados —ou ocultados— os órganos sexuais da muller e a relación destas representacións coa consideración social das mulleres. Entre a comedia historicista, o evento feminista, a conferencia pedagóxica e o monólogo confesional, o espectáculo utiliza o humor para abordar cuestións relacionadas co corpo e a identidade. A peza foi recoñecida co Premio Luisa Villalta 2024 a Proxectos pola Igualdade.
Chévere, Castelao e a memoria democrática
O 14 de novembro, o Grupo Chévere presentará ICTUS. Anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao. Esta peza de teatro documental parte do cadro de Castelao A derradeira leición do mestre para reflexionar sobre a memoria democrática e sobre a maneira en que se constrúen as narrativas arredor do pasado. A protagonista é unha muller que sofre un ictus e perde parte dos seus recordos. A súa procura para reconstruír aquilo que esqueceu convértese tamén nunha reflexión sobre a memoria colectiva e os traumas aínda sen resolver.
A moda como espello da sociedade
Elefante Elegante pechará a programación de outono o 21 de novembro con Alta costura, un espectáculo cómico, irónico e poético sobre a moda e a súa estreita relación co consumo, o recoñecemento social, a contaminación, a saúde e as condicións laborais. A través do teatro físico e visual, a compañía detense no fenómeno da fast-fashion e nos mecanismos que rodean o acto contemporáneo de comprar e tirar roupa: a filosofía do mercado, a rapidez do consumo e a velocidade coa que os produtos se desvalorizan e se converten en residuos altamente contaminantes.
Todas as funcións comezan ás 20.30 horas, e os prezos das entradas son 5 € a xeral e 2,50 € a reducida, para maiores de 65 anos e estudantes, previa acreditación, agás Suksen, que será de balde ata completar aforo. Poden adquirirse de xeito anticipado en Woutick e na Casa da Cultura, e tamén na billeteira unha hora antes de cada función.
Cultura diversa e accesible
A alcaldesa, Mónica Rodríguez, salienta que "o Concello de Vimianzo reafirma a súa aposta por unha programación cultural diversa e accesible, que achegue ao público propostas de calidade e diferentes formas de entender e vivir as artes escénicas". Agradece o traballo do Departamento de Cultura, das compañías e de todas as persoas e entidades que fan posible o programa, "así como a colaboración da Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia, fundamental para seguir fortalecendo a oferta cultural".
A rexedora reivindica, ademais, o Auditorio como un espazo de encontro, "porque a cultura tamén é territorio, é encontro e é comunidade. E queremos que siga sendo ese lugar onde a Costa da Morte se atopa coa creación, co talento e co público".
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