Liberan a un conductor que chocó contra un poste eléctrico en Ordes

Los Bombeiros de Ordes liberaron a un conductor atrapado en un vehículo tras salirse de la vía en el Concello ordense. El coche que manejaba chocó contra un poste en la N-550, al paso por Buscás. A pesar del impacto, el herido estuvo en todo momento consciente y recibió asistencia médica tan pronto como los bomberos lo sacaron del interior del vehículo.

Una llamada recibida en el 112 Galicia cerca de la una de esta madrugada permitió activar los protocolos de atención y rescate para un conductor, que quedó atrapado en un turismo tras salirse de la vía y chocar contra un poste.

Retirada del cableado

Así, al lugar del accidente, acudieron los citados bomberos y el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, además de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que también pidieron medios para la restauración del poste eléctrico y los cables tendidos sobre la vía.