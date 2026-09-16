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CELEBRACIÓN

A pataca de Coristanco vístese de Rei Zentolo na súa gran festa

A camiseta oficial rende homenaxe ao cultivo tradicional do produto máis emblemático do municipio

Camiseta oficial da XLIV Festa da Pataca de Coristanco, deseñada por Rei Zentolo.

Camiseta oficial da XLIV Festa da Pataca de Coristanco, deseñada por Rei Zentolo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

Unha das novidades da 44ª Festa da Pataca de Coristanco, que se celebrará os días 19 e 20 de setembro, será unha camiseta deseñada especialmente para a ocasión pola marca Rei Zentolo, unha das firmas galegas máis recoñecibles pola súa maneira de reinterpretar a cultura e a identidade do país a través do deseño.

A proposta nace coa intención de converter un dos grandes símbolos de Coristanco nunha peza que vaia máis alá do merchandising habitual da festa. O deseño sitúa a pataca como absoluta protagonista e rende homenaxe, cunha estética gráfica de inspiración tradicional, ao traballo agrícola que está detrás dun produto estreitamente ligado á historia, á economía e á identidade do municipio.

Recollida tradicional

Baixo o lema Coristanco, chega á pataca, a ilustración incorpora elementos vinculados ao cultivo e á recollida tradicional, acompañados da mensaxe "Cultivo artesanal – colleita a man". O resultado combina o carácter contemporáneo de Rei Zentolo coa esencia rural e pataqueira de Coristanco.

Esta colaboración forma parte da aposta da Festa da Pataca por renovar a imaxe da celebración sen perder as súas raíces, levando a identidade da festa a novos formatos e creando elementos que poidan permanecer como recordo desta edición.

O prezo: 15 euros

A camiseta estará dispoñible para a súa compra por 15 euros durante a Festa da Pataca, os días 19 e 20 de setembro, e permitirá que veciñanza e persoas visitantes poidan levar consigo unha peza creada especificamente para Coristanco e para unha das celebracións máis representativas do municipio.

A Festa da Pataca de Coristanco, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, volverá reunir durante toda a fin de semana gastronomía, tradición, cultura, actividades familiares e propostas arredor dun produto que forma parte inseparable da identidade local.

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O alcalde, Juan Carlos García Pose, destacou que "con esta acción, Coristanco volve reivindicar así a súa pataca non só como produto gastronómico, senón tamén como patrimonio, cultura e sinal de identidade".

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