CELEBRACIÓN
A pataca de Coristanco vístese de Rei Zentolo na súa gran festa
A camiseta oficial rende homenaxe ao cultivo tradicional do produto máis emblemático do municipio
Unha das novidades da 44ª Festa da Pataca de Coristanco, que se celebrará os días 19 e 20 de setembro, será unha camiseta deseñada especialmente para a ocasión pola marca Rei Zentolo, unha das firmas galegas máis recoñecibles pola súa maneira de reinterpretar a cultura e a identidade do país a través do deseño.
A proposta nace coa intención de converter un dos grandes símbolos de Coristanco nunha peza que vaia máis alá do merchandising habitual da festa. O deseño sitúa a pataca como absoluta protagonista e rende homenaxe, cunha estética gráfica de inspiración tradicional, ao traballo agrícola que está detrás dun produto estreitamente ligado á historia, á economía e á identidade do municipio.
Recollida tradicional
Baixo o lema Coristanco, chega á pataca, a ilustración incorpora elementos vinculados ao cultivo e á recollida tradicional, acompañados da mensaxe "Cultivo artesanal – colleita a man". O resultado combina o carácter contemporáneo de Rei Zentolo coa esencia rural e pataqueira de Coristanco.
Esta colaboración forma parte da aposta da Festa da Pataca por renovar a imaxe da celebración sen perder as súas raíces, levando a identidade da festa a novos formatos e creando elementos que poidan permanecer como recordo desta edición.
O prezo: 15 euros
A camiseta estará dispoñible para a súa compra por 15 euros durante a Festa da Pataca, os días 19 e 20 de setembro, e permitirá que veciñanza e persoas visitantes poidan levar consigo unha peza creada especificamente para Coristanco e para unha das celebracións máis representativas do municipio.
A Festa da Pataca de Coristanco, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, volverá reunir durante toda a fin de semana gastronomía, tradición, cultura, actividades familiares e propostas arredor dun produto que forma parte inseparable da identidade local.
O alcalde, Juan Carlos García Pose, destacou que "con esta acción, Coristanco volve reivindicar así a súa pataca non só como produto gastronómico, senón tamén como patrimonio, cultura e sinal de identidade".