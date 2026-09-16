Ames y Teo se suman al programa Outono Gastronómico en Turismo Rural 2026 con estancias y experiencias en 71 casas gallegas
En concreto, la delegada Belén do Campo señaló a los locales hosteleros de Parada de Francos y Casa Cruceiro, ya en A Maía
La iniciativa alcanza su vigésima edición y ha generado más de 7,3 millones mediante la combinación de gastronomía y estancias rurales
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, visitó Parada de Francos, en Teo, concretamente uno de los establecimientos participantes en el programa Outono Gastronómico en Turismo Rural 2026, que se celebra del 18 de septiembre al 20 de diciembre con el objetivo de impulsar el turismo rural fuera de temporada. En esta edición participan 71 casas rurales de las cuatro provincias gallegas, 19 de ellas en A Coruña. En la comarca de Santiago también forman parte del programa la Casa da Torre Branca, en Santiago, y Casa Cruceiro de Ames. Los establecimientos ofrecen paquetes gastronómicos y de estancia.
Otra modalidad
Además, 28 alojamientos ofrecen la modalidad Outono Plus, que incluye actividades como catas de vinos, descenso en canoa, spa, senderismo o visitas culturales. Entre las opciones disponibles se encuentran el menú gastronómico, por 40 euros por persona, y distintos paquetes que combinan alojamiento y gastronomía, desde 115 euros por persona.
La iniciativa acumula 20 ediciones, durante las cuales ha generado más de 7,3 millones de euros para el sector y ha contado con más de 110.000 participantes. Turismo de Galicia destaca la combinación de turismo rural y gastronomía como una propuesta especialmente pensada para los meses fuera de temporada. La campaña promocional incluye publicidad en autobuses de A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense, acciones en redes sociales y medios audiovisuales, y la colaboración de 10 creadores de contenidos. También se ha habilitado un espacio específico en la web de Turismo de Galicia con toda la información y una guía descargable.
Apoyo a la difusión
Como apoyo a la difusión, se han editado 8.400 guías informativas y 500 carteles, que se distribuirán entre los establecimientos participantes, oficinas de Turismo de Galicia, la Casa de Galicia en Madrid y las cuatro Áreas Provinciales de Turismo.
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