Santiago prepara sus depósitos de agua ante la previsión de la llegada del vertido el viernes al Tambre y alerta a Ames

Continúa en marcha el dispositivo de la Xunta para contener el vertido de purín originado en una explotación ganadera de Santaia (Tordoia), tras confirmar que la contaminación afecta ya a los ríos Bustelo, Paradela y Lengüelle. Augas de Galicia mantiene un seguimiento permanente, además de colocar barreras anticontaminación, ante el riesgo de que las aguas negras llegaran al Tambre, donde captan agua Ames y Santiago. Y, precisamente, en la capital de Galicia la alcaldesa reunía esta mañana al comité de coordinación, y la conclusión es clara: "Ante a previsión de que nos vindeiros días sexa necesario suspender a captación de auga do Tambre -concretamente, se habla del viernes, ya que aún no alcanzó este curso-, estanse mantendo os depósitos á máxima capacidade posible".

Operarios emplazando los rollos de paja como barreras anticontaminación / Xunta

Del mismo modo, y tras la reunión en la que también participó la alcaldesa, y los ediles de Servizos Básicos, Xesús Domínguez, y de Seguridade Cidadá, Xan Duro, personal técnico municipal, de la empresa concesionaria y personal del gabinete de Alcaldía, se informó "da situación ao alcalde de Ames, posto que o abastecemento de Santiago inclúe O Milladoiro, e ao conselleiro de Sanidade para prever o acopio de auga nos centros sanitarios", aportaban.

Con camiones, si es necesario

Precisamente, el Concello de Ames explicaba que ya se trabaja con la previsión de que las aguas negras lleguen a la captación compostelana el viernes, aunque a la de Lens tardaría un poco más. Y, además, se garantiza el suministro a Milladoiro con camiones para rellenar los depósitos, en caso de ser necesario.

De cualquier forma, también remarcan que "a empresa concesionaria está monitorizando o río en varios puntos para comprobar permanentemente os niveis de afectación da auga no caudal", y según los resultados obtenidos el martes, "o vertido xa se diluiu moito, cun descenso importante dos valores de amonio, mais está lonxe dos valores axeitados para entrar na ETAP. Ademais, o baixo caudal que levan os ríos dificulta unha rápida dilución".

Así, Ames comenzaban agradeciendo a Goretti Sanmartín "a prontitude na comunicación e a información facilitada", y reseñan que "polo momento, o Concello de Ames non recibiu información oficial da Xunta de Galicia nin de Augas de Galicia sobre a evolución da situación ou posibles afeccións ao abastecemento". Además, aclaran que según los últimos datos, "o vertido atópase lonxe da captación que abastece Ames e Brión e avanza de maneira lenta, polo que non se prevé, polo momento, unha afección inmediata" a la traída.

Desde el lunes

Así, la afección detectada se extendía desde el lunes por la noche, y ya el martes alcanzaba unos tres kilómetros desde el punto del vertido, y a unos 20 del Tambre. Por ello, y además de personal técnico, la Xunta ha movilizado medios del programa de mantenimiento fluvial y las citadas barreras anticontaminación con el objetivo de frenar la propagación y retirar parte del material acumulado en los cauces. Los vecinos también tuvieron una reacción inmediata, ayudando a paliar con sus medios la repercusión de la rotura de la fosa de purines, que se precipitó de inmediato por un camino hacia el río Bustelo, con diques y una balsa. Para esta labor también fue fundamental la ayuda prestada desde la media docena de granjas del entorno. Y, para paradójicamente, el incidente no afecta a la captación de Tordoia, que está cauce arriba.

Más de un millón de litros

Desde Augas de Galicia apuntaban que aproximadamente aún quedaban la mitad de los 1,3 millones de litros que acumulaba el depósito, y que ya desde el martes se estaban ejecutando "o seu baleirado completo mediante a retirada dos xurros restante". De cualquier modo, las previsiones iniciales apuntaban a que únicamente habría alcanzado el río aproximadamente un tercio de la cantidad total.