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ARTESANÍA

Vainicas e punto de noiva para despedir o verán artesán en Vimianzo

Amigos do Liño de Galicia impartiu un obradoiro de costura para achegar as técnicas tradicionais do téxtil

Obradoiro de costura a man impartido no castelo de Vimianzo.

Obradoiro de costura a man impartido no castelo de Vimianzo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A Mostra de Artesanía en Vivo do castelo de Vimianzo pechou a tempada de verán cun obradoiro de costura, impartido pola Asociación Amigos do Liño de Galicia.

Foi unha oportunidade para que veciños e visitantes se achegasen ao mundo da costura e descubrisen de primeira man os coñecementos e técnicas tradicionais ligados ao téxtil. Durante o encontro, "dedicámonos a coser a man vainicas e punto de noiva", afirmou Carmen Riveiro, presidenta de Amigos do Liño.

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Ao acto sumáronse tamén a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e a concelleira de Igualdade, Rosa Blanco.

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