ARTESANÍA
Vainicas e punto de noiva para despedir o verán artesán en Vimianzo
Amigos do Liño de Galicia impartiu un obradoiro de costura para achegar as técnicas tradicionais do téxtil
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Vimianzo
A Mostra de Artesanía en Vivo do castelo de Vimianzo pechou a tempada de verán cun obradoiro de costura, impartido pola Asociación Amigos do Liño de Galicia.
Foi unha oportunidade para que veciños e visitantes se achegasen ao mundo da costura e descubrisen de primeira man os coñecementos e técnicas tradicionais ligados ao téxtil. Durante o encontro, "dedicámonos a coser a man vainicas e punto de noiva", afirmou Carmen Riveiro, presidenta de Amigos do Liño.
Ao acto sumáronse tamén a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e a concelleira de Igualdade, Rosa Blanco.
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