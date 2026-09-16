Vainicas e punto de noiva para despedir o verán artesán en Vimianzo

A Mostra de Artesanía en Vivo do castelo de Vimianzo pechou a tempada de verán cun obradoiro de costura, impartido pola Asociación Amigos do Liño de Galicia.

Foi unha oportunidade para que veciños e visitantes se achegasen ao mundo da costura e descubrisen de primeira man os coñecementos e técnicas tradicionais ligados ao téxtil. Durante o encontro, "dedicámonos a coser a man vainicas e punto de noiva", afirmou Carmen Riveiro, presidenta de Amigos do Liño.

Ao acto sumáronse tamén a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e a concelleira de Igualdade, Rosa Blanco.