A Baña nombra a Pousa Antelo segundo hijo predilecto el día 14

El pleno de A Baña nombrará a Avelino Pousa Antelo como su segundo hijo predilecto (el primero fue García Ramos) a título póstumo en un acto que llegará este sábado, 14 de mayo. El intelectual, escritor y maestro recibirá así un merecido homenaje de los vecinos –una década después de su fallecimiento– en el lugar que lo vio nacer hace 108 años, un reconocimiento que se prolongará con la colocación de una placa conmemorativa en la casa de la cultura, incluyendo comida de hermanamiento y presentación literaria.

Pousa Antelo (A Baña, 1914-Teo 2012) fue uno de los intelectuales más activos en Galicia durante el pasado siglo XX. “O seu traballo como mestre e como dinamizador do rural loce a carón da súa talla intelectual e do seu labor en favor da cultura galega. A Baña quere honrar o seu percorrido vital co nomeamento de fillo predilecto, por acordo plenario o próximo sábado 14 ás doce da mañá”, aportan.

Tras la ceremonia en el salón de plenos, se descubrirá en la casa de la cultura una placa conmemorativa dedicada a Pousa Antelo. Intervendrán en el acto Quico Domínguez (representante de la Fundación Penzol); Miguel Anxo Seixas Seoane (Fundación Castelao); Xosé R. Fandiño (Fundación Padroado Pedrón de Ouro); Amancio Liñares (historiador y escritor, autor de trabajos y libros sobre la figura del homenajeado); César Ramos (concejal bañés); un representante del Concello de Teo, en el que Pousa Antelo residió durante los últimos años; el intérprete Xosé Luís Rivas Mini; Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística; Carme Varela, filóloga y escritora, así como un familiar del celebrado intelectual. El músico Emilio Lois acompañará el acto con sus piezas e interpretará el Himno Galego.

Tras el acto está prevista la celebración de una comida de hermanamiento, y ya por la tarde, la vieja escuela de Barcala acogerá la presentación del libro As paroladas de Avelino Pousa Antelo na Radio Galega (Ed. Valentín Arias-Amancio Liñares), en la que se recogen sus intervenciones en las ondas.

Participará el alcalde bañés, Andrés García; el portavoz socialista y exalcalde José Antonio Pereira; familiares de Pousa Antelo y de Valentín Arias; el poeta Xoán Xosé Fernández Abella y el editor Amancio Liñares.

Avelino Pousa Antelo es natural de Arzón. También conocido por el pseudónimo de Lucho do peto –así se conocía a los integrantes de su familia–, fue un intelectual y periodista español que desarrolló su actividad en el ámbito gallego. Entre otros cargos ocupó la presidencia de la Fundación Castelao, y fue vicepresidente de la Fundación Fernández Florez y vocal de las Fundaciones Pedrón de Ouro y Alexandre Bóveda.

Como periodista, fue colaborador en los años 30 de La Voz de Barcala —órgano de la Federación Agropecuaria del distrito de Negreira—, y publicó cientos de artículos en distintas publicaciones sobre temas agrarios y cooperativos, además de sobre política.