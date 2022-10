A casa do concello sonense vai lucir unha entrada máis accesible e un novo tellado

A Deputación da Coruña destina 70.000 euros para financiar as obras de retellado e mellora na accesibilidade na casa do concello do Porto do Son. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o alcalde da localidade, Luis Oujo Pouso, asinaron na mañá deste luns o convenio polo que a administración provincial aportará 70.000 euros, o 80 % do orzamento total da obra, que ascende a un total de 87.500 euros. No acto participou tamén o deputado de Patrimonio e Contratación, Xosé Lois Penas.

Segundo indicaron dende a a Deputación, as actuacións a realizar focalízanse en dous puntos, fundamentalmente. O primeiro, para garantir a impermeabilidade da cuberta do edificio municipal, dado que conta cunha antigüidade de máis de 48 anos, sendo imprescindible o acondicionamento e illamento do tellado ante as fortes choivas.

A segunda actuación é a formación dunha rampla que garanta a accesibilidade á edificación para persoas con mobilidade reducida, asegurando a entrada á planta baixa da casa do concello, que nestes momentos posúe unha porta de acceso desde unha gran rampla cun elevado número de chanzos, o que imposibilita a correcta accesibilidade.

Dende fai algo máis dun ano, o goberno local está a dar pasos cun único obxectivo: lograr a remodelación integral da casa consistorial de Porto do Son. O pasado ano, grazas a unha axuda da Orde de Infraestruturas de uso público, por importe de 40.000 euros, leváronse a cabo diversas melloras nas instalacións da concellería de Servizos Sociais, unificando os espazos deste servizo na planta segunda con despachos e espazos que permiten unha atención individualizada e garanten a privacidade dos usuarios.

Xa a finais de 2021 acometéronse as obras de rehabilitación da planta baixa do inmoble, onde se instalou a oficina de atención ao cidadán e ampliouse as escasas oficinas da Policía Local. Así mesmo, neste espazo mantense o Rexistro Civil. A intervención ascendeu a 145.000 euros e foi financiada pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia.

Agora, ás melloras anunciadas pola Deputación súmanse outros traballos xa en marcha dende fai uns días, neste caso na primeira planta do inmoble. Trátase da primeira fase, que está a executar a empresa Pavimentos Noia por valor de 50.000 euros. Segundo indicaron desde a administración municipal, este proxecto contempla a adecuación da área de secretaría, e habilitarase tamén unha sala multifuncional e de reunións. Ademais, mellorarase a eficiencia enerxética da planta cun mellor illamento térmico, cambio de xanelas e calefacción a través de chan radiante. Tamén se inclúe o arranxo do aseo que dá servizo a este piso do inmoble.

“Pouco a pouco e realizándoo por fases, e grazas ao financiamento da Xunta de Galicia e, neste caso, da Deputación da Coruña, podemos acometer este conxunto de obras que teñen como finalidade mellorar o servizo aos cidadáns que se presta dende o concello, así como mellorar as condicións de traballo dos empregados públicos e a súa organización. Ademais, con esta actuación mellorarase a accesibilidade no inmoble”, sinalou o alcalde sonense.