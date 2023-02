A Estrada cierra por primera vez en 15 años con un padrón al alza

··· Apoyo a la juventud. El alcalde de A Estrada se refirió a las causas que influyen en la mala evolución de la demografía de un municipio con un alto porcentaje de población envejecida y una baja natalidad. Dos causas a las que López Campos añade una que, a su juicio, es muy importante: el acceso a la vivienda. “La gente joven no puede pagar los precios de mercado, no hay un mercado de vivienda para ellos. Lo mismo pasa con el empleo; se trasladan a las ciudades donde encuentran más oportunidades. Las administraciones ayudamos en lo que podemos, pero no está solo en ellas la solución” lamenta el mandatario estradense.

··· Avanzar en la AG-59.“Otro tema que nos ayudará a frenar la pérdida de población es la autovía”, indica el regidor en referencia a la AG-59 que unirá Santiago y A Estrada en un trayecto que durará diez minutos. La Xunta aprobó a finales del año pasado el expediente de información pública de un nuevo tramo de 5,5 kilómetros entre A Ramallosa, en el municipio de Teo, y el enlace con la PO-841 en O Rollo (A Estrada). Esperan que se licite este trimestre.