A Estrada completa a renovación do alumeamento público en 25 parroquias ao cambiarse a LED

O goberno local da Estrada vén de rematar os traballos de renovación do alumeamento público en 25 parroquias estradenses grazas á instalación de máis de 8.000 luminarias LED. Concretamente, no que vai de ano xa se executaron prácticamente a totalidade dos traballos nas parroquias de Ouzande, A Somoza, Tabeirós, Nigoi, Arca, Souto, Codeseda, Guimerei, Lagartóns, Callobre, Cereixo, Vinseiro, Parada, Rivela, Liripio, Sabucedo, San Pedro de Ancorados, San Tomé de Ancorados, Remesar, Agar, Rubín, Lamas, Pardemarín, Olives e Curantes.

O alcalde da Estrada, José López, asegurou que os traballos “avanzan a moi bo ritmo, coa metade do proxecto prácticamente executado”, o que permitirá cumprir coas previsións do goberno local e finalizar estas actuacións antes do remate deste ano. Na actualidade, as obras atópanse na cuarta fase e só quedarían dúas por executar.

Dentro da cuarta fase estase a cambiar o alumeamento das parroquias de Berres, Riobó e Arnois e, ao mesmo tempo, estase a comezar coa instalación das novas luminarias nas igrexas. Dende que comezaron as tarefas, ademáis das máis de 8.000 luminarias LED instaladas, que permitirán reducir o consumo enerxético ata un 70%, mudáronse 900 postes de madeira e colocáronse un centenar de cadros eléctricos.

O proxecto, que supón un investimento de 6,5 millóns de euros, prevé a instalación de 12.500 puntos de luz en total e permitirá restablecer luminarias que foran eliminadas no seu día en zonas do rural pouco iluminadas, unha vez remate o cambio das luminarias xa existentes.

Cambiar a LED está a ser unha firme aposta de moitos concellos xa que implica un maior aforro enerxético ao ser de longa duración, respectan moito máis o medioambiente, posúen maior resistencia e o encendido é inmediato. Asemade son de mellor calidade, ao xerar menos calor e non emitir raios UVA. Tamén permiten percibir mellor as cores.