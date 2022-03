A Estrada pecha con éxito a súa doble cita feiral

As condicións metereolóxicas non impediron que os visitantes concurriran este domingo á última xornada da Feira de Comercio e da Feira de Antigüidades e Artesanía da Estrada na liña das pasadas edicións. A media tarde deste domingo, practicamente todas as firmas presentes na doble mostra celebrada no Pazo de Exposicións e Congresos xa tiñan realizado algunha venda.

O comercio local da automoción presentou vehículos de gama media alta que contaban con descontos especiais en feira e financiación a medida de cada cliente. Existían descontos que superaron os tres mil euros, e algunhas firmas presentes proporcionaban garantías extra sen tope de quilometraxe.

Pola súa banda, as actuacións de maxia e ilusionismo que correron a cargo do Mago Marco e de Javier Muro congregaron a moito público infantil nas instalacións.

A Feira de Oportunidades do Comercio e a de Antigüidades e Artesanía seguen tendo un tirón especial, avaladas por un público fiel que as secunda edición tras edición. Esto queda refrendado pola cantidade de visitantes que acolleron os pavillóns cinco e seis, onde se ubicaron estas dúas citas. Estes dous sectores foron os que máis volumen de transaccións realizaron. O sábado sorteáronse cinco vales de compra por importe de trinta euros cada un e os agraciados foron: Avelina Cora Aller, Pilar Garea Valiñas, Alba Otero Martínez, Andrés Covelo Pereira e Álvaro García Agra. Os vales foron parar ás localidades de A Estrada, Cerdedo e Noia. Coincidindo co peche do certame procedeuse ao sorteo de tres ceas para dúas personas por xentileza do Asador de Leo.