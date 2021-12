A Estrada presume coas xoias do motor e do coleccionismo

O Palacio de Exposicións e Congresos de A Estrada abriu o sábado as portas a dobre cita que pecha o calendario feiral deste ano, a 61 Feira de Antigüidades e Artesanía e o 8º Salón do Motor Clasicc. Os grandes protagonistas foron os flashes fotográficos, que se encargaron de inmortalizar o evento e obter unha instantánea de vehículos espectaculares e de incalculable valor, xoias clásicas e históricas que nos retrotraen a un pasado máis ou menos recente, dependendo dos casos. Na exposición de vehículos, pódense ver pezas dos anos 50 en adiante pero incluso algunhas son anteriores, dos anos 30.

Segundo o balance feito onte pola Fundación do Palacio de Exposición e Congresos, a meirande afluencia de visitantes ao recinto feiral nesa primeira xornada, coincidiu coas horas centrais da tarde. Entorno as dezaoito horas o recinto estivo concurrido e animado.

DISTINTAS ÁREAS. O máis salientable da mostra é a diferenciación en diversas áreas da exposición, xa que o visitante percorre a mostra de vehículos, o mercadillo de pezas, recambios e accesorios, e a feira de antigüidades e artesanía.

Os organizadores, subliñan como máis salientable a calidade do producto exposto e a profesionalidade das firmas participantes, sen olvidar a colaboración activa de clubes, asociacións e particulares que de xeito desinteresado aportan o mellor das suas coleccións de vehículos clásicos, o que lle outorga á mostra unha especial distinción.

Na zona habilitada para exposición de vehículos clásicos, ubicáronse un centenar de vehículos, entre turismos, motocicletas e bicicletas.

A meirande parte das firmas expositoras de venda directa, así como clubes, asociacións, empresas privadas e particulares presentes na mostra son incondicionais do certame, participando xa nas anteriores edicións.

Salientable é o repunte de novas firmas que participaron nesta edición por primeira vez.

No referente á venda directa, desde a organización subliñan que a presente edición foi respaldada por firmas maioritariamente procedentes de Galicia e outras chegadas de fóra da nosa comunidade autónoma: Madrid, Asturias, Salamanca ou Portugal.

Indicar que preto dunha corentena de clubes, asociacións, empresas privadas e particulares, colaboraron de forma desinteresada co equipo organizativo de ambas citas, “aportando o mellor das suas coleccións de vehículos o que incide moi positivamente na boa valoración dos visitantes ó recinto e na distinción da mostra”, sunliñan dende a organización.

MERCADILLO. O mercadillo de recambios, pezas, accesorios e complementos do motor, ubicado no pavillón cinco do recinto feiral, foi o que concentrou maioritariamente a atención dos visitantes onte sábado, sen obviar a xa consolidadada Feira de Antigüidades e Artesanía que conta cun público fiel en todas as súas edicións

Nesta última os amantes do coleccionismo atopan pezas moi demandadas como radios, gramófonos, monedas, cerámica, cómics ou vinilos a uns prezos competitivos.

Cabe lembrar que o recinto feiral permanecerá este domingo aberto ao público, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.

A entrada de visitantes custa un euro pero é válida para os dous días que dura o certame e, igualmente, permite entrar nun sorteo de duas ceas para dúas persoas. Un premio para recoñecer a fidelidade do publico a estas exposicións, que se sortea por xentileza do restaurante estradense O Asador de Leo.