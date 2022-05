A estrada que une Noia e Ribeira recibe unha inxección de 2,6 M€

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, destacou este venres durante a súa visita ao municipio sonense a importante aposta que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que dirixe Ethel Vázquez Mourelle, está levando a cabo actualmente na comarca do Barbanza. Neste sentido apuntou que neste momento están comprometidos, en distintas fases de execución, máis de 5,4 millóns de euros no eido das infraestruturas viarias nos concellos de Noia, Outes, Lousame, Ribeira e Porto do Son.

O representante do Goberno autonómico puxo como exemplo deste compromiso a nova glorieta da Barquiña e a mellora da travesía na AC-550 ata a alameda de Noia, cun investimento de 1,14 millóns de euros. Tamén se referiu ás obras que se están a executar no viaduto medieval de Ponte Nafonso e ás previstas para a Ponte Ceilán cun orzamento global de 1,2 millóns de euros, así como á glorieta habilitada na AC-550 en Xuño, no concello de Porto do Son, que supuxo un investimento de máis de 300.000 euros.

Durante a reunión mantida cos munícipes, Gonzalo Trenor tamén recordou os investimentos en materia de augas, que ascenden neste momento na comarca a máis de 3 millóns de euros, en distintos proxectos, como o Plan Director de Saneamento de Noia, a redacción do proxecto para a mellora da EDAR de Noia, a mellora da rede de saneamento e nova depuradora de Lousame, ou a nova depuradora de Queiruga.

En total, segundo avanzou o delegado territorial da Xunta na Coruña, o Executivo galego ten comprometidos neste territorio uns fondos que superan os 8 millóns de euros, que investirá en diferentes infraestruturas.