A Estrada supera todas as expectativas na Feira dos Froitos Vermellos

A ESTRADA. A Estrada repetiu este sábado, por segundo ano consecutivo, a celebración da Feira dos Froitos Vermellos, que, segundo indicaron dende o Concello, superou o éxito da edición de 2021 cunha cita que duplica as dimensións da anterior. E é que a feira, organizada polo Concello da Estrada e a Asociación Berries Galicia, contaba desta vez con máis do dobre de postos. Un éxito que tamén se trasladou á asistencia e ao produto. Dende as 10.00 da mañá, un total de 16 produtores de froitos vermellos e elaboradores de produtos abrían os seus postos ao público. Na inauguración estiveron Silvestre José Balseiros, director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias; José López, alcalde da Estrada; Ramiro Touceda, presidente de Berries Galicia; e os concelleiros Óscar Durán e Miguel Óscar Rancaño. C.E