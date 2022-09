A Estrada une fuerzas para que la Feira do Moble recupere el pulso

Entidades, administraciones y mueblistas de A Estrada unen fuerzas para intentar que la Feira do Moble, que regresa tras dos años suspendida por la pandemia, deje atrás la crisis vivida y vuelva a recuperar el pulso de sus mejores tiempos. La 34 edición de la feria, que será inaugurada este jueves a las 12.00 horas por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, reúne este año a más de medio centenar de firmas, que expondrán en el recinto del Pazo de Exposicións e Congresos de A Estrada las últimas novedades e innovaciones del sector.

La 34 edición de la Feira do Moble de Galicia fue presentada este martes en una rueda de prensa en la que participaron el alcalde, José López Campos; el portavoz de la Asociación de Fabricantes e Comerciantes do Moble de A Estrada, César Barbosa; el jefe territorial de Medio Rural, Antonio Crespo; el diputado provincial Miguel González; y el vocal de la Cámara de Comercio de Pontevedra Miguel Ángel García.

Respecto a los datos, durante el acto se explicó que la feria, que el primer día de celebración tiene carácter gratuito, abre sus puertas con el cien por cien del espacio ocupado (un total de 11.000 metros cuadrados en cuatro pabellones) y que presenta una amplia oferta de equipamiento para la totalidad del hogar.

El encargado de abrir las intervenciones fue el representante de los mueblistas, César Barbosa, quien, entre otros aspectos, resaltó la importancia “para o tecido empresarial vencellado ao sector do moble e da madeira dunha cita feiral na que participan firmas autonómicas, que chegan de lugares como Asturias, Madrid, Toledo, Sevilla, Valladolid, Alacante ou Portugal e que mostrarán ao público as últimas tendencias en mobiliario, decoración e equipamento para o fogar”.

Seguidamente le tocó el turno a Miguel Angel García, quien destacó el papel de este evento como “factor de promoción do sector, tanto no ámbito de proximidade como fóra deste” e incidió en el hecho de que la feria “volva con forza pasadas as restricións da crise sanitaria”.

A continuación intervino el diputado Manuel González Martínez, quien subrayó el hecho de que el certamen sea un “escaparate da localidade nos distintos eidos”, entre los que mencionó el económico o el turístico. Por su parte, Antonio Crespo hizo mención a cómo la pandemia afianzó “o valor do fogar como espazo de vida, traballo, estudos ou lecer e, con iso, a necesidade de que o seu equipamento responda ás necesidades de cada familia”. Destacó, además, el compromiso de la Xunta con la Feira do Moble.

Finalmente, el alcalde da Estrada, José López Campos, agradeció el apoyo de las distintas entidades e instituciones presentes en el patronato de la Fundación y reconoció “a complexidade do momento para a actividade” expresando su deseo de que la feria sirva de revulsivo. Con respecto al sector, Campos se refirió al momento que viven las empresas “con gran carga de traballo e proxectos innovadores en funcionamento”. Entre ellos resaltó “a súa participación en equipamentos hoteleiros de vangarda que lles permiten mellorar cada día as súas cifras de empregabilidade e actividade económica”.