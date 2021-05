A Estrada ha optado este año por maridar gastronomía y letras para poder celebrar con las limitaciones que impone la pandemia, la Festa do Salmón, los próximos días 15, 16 y 17 de mayo. Así este año el apartado gastronómico se limitará a la típica degustación de tapas, a la que se han sumado veinte establecimientos de la villa, una actividad que animará a la hostelería local y que se combina con actos culturales con los que los estradenses celebrarán el Día das Letras Galegas.

Los actos fueron presentados ayer en el Concello por parte de los responsables municipales de Cultura y Festejos, Juan Fontenla y Óscar Durán. “Desgraciadamente, este ano non poderemos celebrar a Festa do Salmón como nos gustaría a todos, pero tampoco queremos que pase desapercibida para reactivar, na medida do posible, a actividade da hostalaría local”, indicó Juan Fontela.

Así precisaron que la situación sanitaria no permite celebrar todos los actos gastronómicos tradicionales, que han sido sustituidos por pequeños actos culturales que se celebrarán en zonas perimetradas con controles de acceso, distanciamiento social, público sentado y las medidas higiénicas que exige el protocolo COVID.

A nivel gastronómico lo único que mantienen en esta edición es la típica degustación de tapas de salmón en la que participarán 20 establecimientos. La ruta ha sido organizada por el Concello y la Asociación de Hostaleiros da Estrada, y se desarrollará desde el viernes 14 por la noche, y el sábado 15 y domingo 16 en horario de mañana. El coste de la tapa ha sido fijado en dos euros.

En cuanto al apartado cultural, los organizadores han apostado por instalar un recinto perimetrado en la Praza do Concello para 230 personas, en el que se celebrarán varios eventos en los que destaca la presencia de músicos locales.

Las actividades se pondrán en marcha el martes 11 de mayo con la presentación en el Teatro Principal de dos libros centrados en la figura de Manuel García Barros. Se trata de la reedición de los Contiños da Terra y el titulado Manuel García Barros. Vida, obra e pensamento, que es una biografía escrita por el propio biógrafo del autor, Carlos Loureiro, ambos de la Editorial Galaxia.

Ya el sábado 15, a las 20.00 horas, está previsto un concierto exhibición del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso y el domingo 16, a las 12.30 horas, concierto del Salmón a cargo de la Coral Polifónica Estradense que juntará a 25 de sus miembros para ofrecer piezas del repertorio tradicional gallego.

Y el lunes 17, Día das Letras Galegas, los actos se iniciarán a las 12.00 horas con el pregón en la alameda municipal a cargo do escritor Antonio García Teijeiro, al que pondrá el broche la actuación posterior de la Banda de Gaitas de Barbude.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas en la Praza do Concello, tendrá lugar un concierto a cargo de la Banda de Música Municipal da Estrada.

Los organizadores recordaron que las invitaciones para los distintos eventos se podrán recoger en el departamento de Cultura municipal a partir del lunes.