A Laracha pide a Correos que se cubran as nove prazas de carteiro do municipio

A Laracha. O alcalde larachés, José Manuel López Varela, solicitou formalmente á xefatura do sector da rede de oficinas de Correos en Galicia que na Laracha se cubran a totalidade das nove prazas de carteiros para realizar o reparto no termo municipal.

Esta solicitude preséntase ao recibir reclamacións da veciñanza referidas á perda de calidade do servizo, dado que tanto a correspondencia como a paquetería se están a entregar con retrasos. “Esta circunstancia é especialmente grave cando se trata do envío de notificacións oficiais e de citas médicas, polas consecuencias que poden supoñer para os seus destinatarios”, afirma ó respecto o rexedor.

A oficina técnica de Correos da Laracha conta con nove seccións, que por norma xeral son cubertas unicamente por catro ou cinco carteiros. “A non cobertura desde hai máis dun ano da praza correspondente á sección urbana da Laracha pon de manifesto a importancia deste problema”, engade o alcalde.

Por outra banda, dende o Concello da Laracha lembran que o domingo, día 2 de outubro, comezará o Outono de Contos na casa da cultura da capital municipal. Mamá Cabra presentará, a partir das 12.00 horas, o contacontos para bebés titulado Arrolos.

O ciclo continuará o venres, día 7, na biblioteca de Caión con Sabela Gago e O señor do castelo (18.00 horas). O día 14 Trémola Teatro traerá á biblioteca de Paiosaco A pequena gran inventora, e pechará a programación A Xanela do Maxín o día 21 co contacontos Toupiciencia. M. L.