A Laracha premia os mellores enfoques das paisaxes do municipio

Os gañadores da segunda edición do concurso fotográfico A Laracha no Obxectivo xa teñen os seus premios. O alcalde, José Manuel López Varela, e a concelleira de Cultura e Turismo, Patricia Bello, fixeron este mércores entrega dos galardóns, dotados cun total de 1.500 euros.

Cada galardoado, ademais da gratificación económica, tamén recibiu unha copia impresa en cartón pluma da súa fotografía gañadora.

Na modalidade Xeral o primeiro premio (dotado con 600 euros) foi para a foto titulada Caión é luz, de Samuel López, unha espectacular imaxe aérea da península que conforma Caión tomada co obxectivo dun dron que sobrevoou a vila ao atardecer, xusto coincidindo co acendido das luces da iluminación pública. O alcalde avanzou que esa imaxe será empregada polo Concello para a felicitación de Nadal institucional deste ano.

O segundo premio (400 euros) foi para Reflexos, de Antonio Fernández Martínez, pola foto da praia de Caión na que se reflicte no mar a igrexa parroquial de Santa María do Socorro. E o terceiro (250 euros) concédeuse a Outono en Laracha, unha instantánea tomada por María Eugenia Pereira no paseo fluvial do Anllóns na que destacan as cores do outono, a pasarela de madeira e, ao fondo, o muíño.

Nesta modalidade presentáronse un total de corenta e sete fotografías de dezaoito participantes. O xurado estivo formado por Raúl Lorenzo, profesional do sector audiovisual, Guillermo Iglesias, tesoureiro da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte APTCM, e Miguel Ángel Riveiro, técnico de turismo do Concello.

Na modalidade Redes Sociais a imaxe gañadora foi Lusco e fusco, de Ana Ruiz cunha fotografía da praia de Caión, que obtivo 809 gústames. En total contabilizáronse 4.320 interaccións.