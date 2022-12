A Laracha puxo o obxectivo na luz e nos reflexos da vila costeira de Caión

A segunda edición do concurso de fotografía A Laracha no obxectivo xa ten gañadores na súa categoría xeral. O xurado, formado por Raúl Lorenzo, profesional do sector audiovisual, e Guillermo Iglesias, tesoureiro da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM), reuniuse para valorar todas as imaxes presentadas atendendo aos criterios de impacto visual, calidade técnico-artística e creatividade.

Finalmente, acordaron outorgar o primeiro premio (dotado con 600 €) á foto titulada Caión é luz, de Samuel López, unha espectacular imaxe aérea da península que conforma Caión tomada co obxectivo dun dron que sobrevoou a vila ao atardecer, xusto coincidindo co acendido da iluminación pública municipal.

O segundo premio (400 euros) foi para Reflexos, de Antonio Martínez, pola foto da praia de Caión na que se reflexa no mar a igrexa parroquial de Santa María do Socorro. E o terceiro (250 euros) concedeuse a Outono en Laracha, instantánea tomada por María Eugenia Pereira no paseo fluvial do río Anllóns na que destacan as cores do outono, a pasarela de madeira e, ao fondo, o muíño.

Os premios da modalidade xeral, dotados en total con 1.250 euros, xa están pois decididos, e aínda permanece aberta a votación na modalidade redes sociais. Ata o vindeiro domingo 11 de decembro calquera internauta pode votar polas súas imaxes favoritas accedendo á páxina de Facebook Turismo da Laracha.

Aquela fotografía, entre as 22 presentadas, que obteña máis Gústame será a gañadora, e o seu autor recibirá 250 euros. O acto de entrega dos premios de ambas modalidades celebrarase o día 12 de decembro.

O Concello convocou por segundo ano consecutivo o concurso fotográfico A Laracha no obxectivo co propósito de recoller imaxes do termo municipal e destacar nelas o patrimonio material e inmaterial, as paisaxes, a etnografía rural, as aldeas, as xentes, etc. As dúas modalidades do concurso establecéronse co propósito de animar a participar tanto a profesionais do sector da fotografía como a afeccionados.

Este é o segundo concurso fotográfico convocado polo Concello da Laracha nos últimos meses co fin de poñer en valor os seus recursos, o patrimonio e tamén as súas xentes.

Así, con motivo do Día da Muller Rural, promoveu a través do Facebook un certame que permitiu reflectir a través de imaxes as particularidades das mulleres rurais presentes e pasadas da localidade da Laracha, poñendo ademais en valor o importante traballo desempeñado polas mesmas e a súa contribución ao desenvolvemento local.

Neste caso repartíronse 950 euros en cinco premios, que foron decididos polos internautas. Na categoría de mulleres do pasado as premiadas foron María Sánchez, pola imaxe A familia Mareque está segando no trigo coa gañada en agosto de 1980, e o segundo galardón levouno Adriana Rodríguez coa foto titulada Carmiña de Leborís. Na categoría de mulleres do presente foron premiadas María Sánchez, coa imaxe María serrando e fendendo na leña para facer lume; Enmanuel Vázquez, con Debullando fabas; e Dolores Pérez, con Lola en Golmar dedícase a plantar leitugas. Na organización do mencionado certame colaborou o Ministerio de Igualdad.

MALPICA. Pola súa banda, o Centro Cívico de Malpica acolle dende o sábado a exposición Mar de Ardora, unha mostra de 16 fotografías de espectaculares fenómenos naturais. A fotoxornalista Ana García realizou un traballo de documentación durante dous anos para rexistrar os fenómenos naturais máis destacados nas súas imaxes. Un deles é a chamada bioluminiscencia, un proceso que se crea froito dunha reacción química entre os organismos vivos e que produce luz na beira da auga.

A labor da fotoxornalista incentívase tras a incesante busca en combinar isto con outros fenómenos, como é o ariglow (luminiscencia nocturna) ou coa caída da choiva de estrelas.

A compilación de fotografías permanecerá no Centro Cívico ata o 31 de decembro. Os horarios de visita son, de luns a venres, dende as 09.00 ás 20.00 horas. O Concello de Malpica, a través da concellería de Cultura, decidiu acoller esta exposición do traballo de Ana García “polo seu compromiso en amosar a beleza natural do Mar de Ardora e, asemade, da propia Costa da Morte”.