A maxia de casar a letra e a música das cantigas medievais luso-galaicas

Recuperar e difundir cantigas medievais esquecidas (un dos maiores logros da cultura galega de todas as épocas) para que se poidan cantar 800 anos despois de seren creadas, é o principal obxectivo de catro apaixonados da música que integran o grupo boirense Menestreis. Os instrumentos cos que naceron esas cantigas xa non existen, salvo en ilustracións de miniatura, en pergamiños ou esculpidas en pedra. Pero, grazas a un rigoroso traballo de investigación, este grupo conseguiu fabricar réplicas de máis de trinta instrumentos medievais que non só usa para os seus concertos, senón que tamén adoita expoñer alí onde actúa.

Esta crónica ten de fondo o son do clavecín, das frautas e chalumeaux, do udu, da gaita medieval, da cítola de Parma, da pandeireta, do salterio de arco, da pequena percusión, do xordón, da frauta de corno, dos cromornos ou do salterio de mazas.

O Grupo de Música Antiga Menestreis foi fundado en Boiro en 2005 por Xosé Ramón España Lorenzo para a interpretación e a difusión da música medieval, renacentista e do primeiro barroco, utilizando réplicas de instrumentos da época. En 2008 o grupo constitúese en Asociación Musical e Cultural.

Está formado por Xulio Gutiérrez (un vigués afincado en Boiro, xubilado, exprofesor de Ciencias do IES da Pobra durante máis de 20 anos e músico afeccionado); Beatriz Álvarez (de Santiago, cantante, profesora de canto e directora de varios coros); Carmela Cerecedo Sánchez (da Pobra, profesora de Música en Boiro); e Lina González López (de Santiago, profesora de Música).

En 2012 a formación comezou o ambicioso proxecto de recuperar o son das cantigas medievais galego-portuguesas mediante a utilización da técnica do contrafactum, que consiste en tomar unha melodía e substituír a letra orixinal por outra.

Isto mesmo é o que fixo o rei Alfonso X coas Cantigas de Santa María: cambiou os textos das cantigas orixinais profanas por textos relixiosos relacionados cos miragres da virxe María. Para este empeño contou con afamados xograres e trobadores da época (século XIII). Os historiadores consideran que o propio rei podería ser autor dalgunha cantiga.

As cantigas de Alfonso X proporcionan unha información valiosísima sobre a música medieval galego-portuguesa, pero das 429 só se puideron correlacionar unhas 20 melodías con respecto á súa letra orixinal. Por outra banda, noutros cancioneiros consérvanse os textos de máis de 1.500 cantigas pero, desafortunadamente, sen notación musical. A música orixinal da inmensa maioría delas perdeuse hai centos de anos ou nin sequera chegou a ser escrita. Só unhas poucas conservaron algunha notación musical, como as de Don Dinís, e 6 das sete cantigas de Martín Códax.

As cantigas galego-portuguesas constitúen un enorme tesouro cultural, pero levan 800 anos sen seren cantadas coas súas letras orixinais.

REVERTIR O TRABALLO DO REI. O traballo musicolóxico do grupo Menestreis consiste en revertir o de Alfonso X: tratar de emparellar as melodías recompiladas polo rei cos textos dos poetas medievais galego-portugueses mediante a técnica do contrafactum. E, despois dun exhaustivo traballo de sete anos, elaboraron o Cancioneiro medieval galego-portugués (pendente de publicación) que inclúe 145 pezas nas que casan música e letra. Delas, 14 cantigas son as que forman parte do repertorio do concerto titulado Cantigas quer’eu nembrar, que Menestreis ofreceu este sábado en Rianxo e co que percorrerá outras localidades nos vindeiros meses.