A mellor enfermaría dos centros de saúde de España está na Estrada

A atención primaria da Estrada conta coa mellor enfermaría dos centros de saúde da España. Así consta no segundo ránking do Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) e o Consejo General de Enfermería que se realiza en base a análise da opinión de 3.000 profesionais de enfermaría de todo o país. O recoñecemento do equipo estradense fíxose público na entrega dos galardóns celebrada o xoves en Madrid.

O premio, que cumpre a súa sétima edición, segundo explican desde a organización, recoñece o labor destas profesionais de A Estrada, un equipo de enfermaría formado por máis 30 persoas, no transcurso dos anos 2020 e 2021, é dicir, que inclúe os duros momentos vividos pola pandemia provocada pola covid-19 e que chegou a colapsar parte do sistema saniario a nivel estatal.

Para a xerente da área Sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez, este premio é “un recoñecemento ao grande esforzo dos profesionais da enfermaría deste centro que demostraron, unha vez máis, o seu compromiso ante a situación complicada e inédita que causou o coronavirus”.

Pola súa banda, o responsable do centro de saúde, o doutor Juan Sánchez, indica que é un premio “merecido para un equipo de enfermaría motivado, preparado e resolutivo que mestura mocidade e experiencia e que funciona de xeito harmónico co resto do equipo no ámbito asistencial e en todos os proxectos de investigación e innovación”.

RECOÑECEMENTOS. Dende o centro de saúde da Estrada, explicou, “promovemos que os equipos de enfermaría teñan a capacidade de liderar moitos aspectos dos procesos clínicos tanto agudos como crónicos, nos que a enfermaría aporte un valor engadido dada a súa proximidade cos pacientes”.

Indicar que este non é o primeiro recoñecemento sanitario para o ambulatorio da Estrada senón que con novo galardón consegue un máis que se vén sumar aos premios Best in class como mellor centro de saúde en sucesivas edicións.

A elo hai que engadir os múltiples premios e recoñecementos que os sanitarios da Estrada recibe de colectivos, como TEA, asocaciacións e entidades polo bo facer dos seus profesionais no ámbito da atención primaria, a máis cercana ó cidadán.