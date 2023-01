A Pobra abre a mostra teatral, con tres comedias e un musical

As artes escénicas regresan ao Teatro Elma da Pobra coa Mostra de Teatro Afeccionado Mimarte, que inclúe catro funcións que se desenvolverán os domingos da última quincena de xaneiro e na primeira semana de febreiro, ás 19.00 horas, para facilitar a asistencia do público. A entrada é libre ata completar aforo.

A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, explicou que se deseñou este ciclo coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña para así “levar ás táboas a creatividade e talento de catro compañías constituídas por persoas interesadas no cultivo e a práctica da dramaturxia, aínda sen dedicarse profesionalmente a ela”.

Xunto coa técnica municipal de Cultura, Fita Sanisidro, a edil remarcou o compromiso da administración local para dinamizar a vida cultural do municipio, especialmente no outono e no inverno, como se constatou coas funcións xa representadas en novembro ou o teatro para escolares que terá lugar en próximas datas.

Mimarte iniciará a programación o día 15 con A casa das cancións. O grupo ribeirense levará á escena unha peza de teatro musical dirixida por Tania Fuegho, de Mazaricos, e inspirada en mulleres valentes e empoderadas na cal as protagonistas fan unha introspección para visualizar todo o que deixaron atrás para volveren ser elas mesmas.

O día 22 será a quenda de República sideral, a cargo de Teatro Airiños. O texto da rianxeira Esther F. Carrodeguas alzouse co XIV Premio Barriga Verde (2020) para escritos de teatro de monicreques na modalidade para persoas adultas. Recrea a clásica farsa da cachaporra a través de personaxes de carne e óso que parodian un intento independentista da Illa de Arousa, en clave humorística.

O Club de Maiores de Boqueixón recalará o día 29 con Un morto moi vivo. Ramón Molina dirixe esta comedia de enredo na cal unha vintena de intérpretes amateurs soben ás táboas coa trama dun home avaricioso que simula a súa morte e organiza un velorio ao grande.

Pecha o ciclo o 5 de febreiro O Banco, de Teatro das Maniotas, do IES de Brión, que traslada o público a Vilaxaxún, onde ten lugar un atraco que se atopa ca resistencia dunha axente de seguridade aspirante a Policía Local, sen saber usar a pistola.