A Pobra adéntrase no universo pictórico de Xoán Fernández

A casa da cultura Raquel Fernández Soler da Pobra acolle ata finais de mes unha exposición retrospectiva do pintor ribeirense Xoán Fernández, na que se contrapoñen o mundo real e o fantástico. A mostra, titulada Abstracción versus Figuración, está formada por case unha trintena de cadros que mergulla ás visitas en realidades paralelas, no tanxible co simbólico.

Nas obras expostas predominan a técnica mixta no eido abstracto e o óleo e o grafito, no figurativo.

O acto inaugural, amenizado por un grupo de alumnos da Escola de Música da Pobra, estivo presidido pola edil de Cultura, Patricia Lojo, e presentado polo escritor Xosé Antonio Ventoso, quen sinalou que “a capacidade de crear é o que diferencia ao ser humano dos animais”.

Ventoso tamén fixo un repaso polo significado dos cadros que se exhiben, facendo énfase en Visita a Pérgamo como transición entre as dúas técnicas. No acto tamén interveu Sara Enguix, neta do pintor, quen pronunciou o discurso polo seu avó, destacando o seu vínculo persoal e artístico coa vila da Pobra.

Pola súa banda, Patricia Lojo puxo en valor esta exhibición que achega á localidade a obra dunha das figuras máis relevantes do actual panorama pictórico da comarca do Barbanza. Unha prolífica traxectoria artística que levou a Fernández a expoñer noutros puntos do territorio estatal e en países como Alemaña, Bélxica ou Holanda.

Parte das súas pinturas consérvanse en coleccións privadas e en diversas institucións, entre elas, por certo, o Museo Valle-Inclán.

Así mesmo, Lojo dixo que o Concello continuará achegando á cidadanía os traballos de autores que gozan de popularidade e dando a coñecer novos nomes.

A exposición pode visitarse de luns a venres, de 11.00 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 horas.

O desembarco de Xoán Fernández na pintura realista produciuse con motivo da súa estancia durante nove anos nos Países Baixos (entre 1985 e 1993), onde rexistrou unha forte influencia dos pintores holandeses e flamencos do século XVII, especialmente de Johannes Veermer.

