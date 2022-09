A Pobra cerró grifos en 330 casas por arrastre de ceniza

Ante la situación de sequía producida este verano, quien mas y quien menos miraba al cielo en busca de nubarrones. Y, aunque afortunadamente llegaron las lluvias, lo cierto es que en la comarca del Barbanza lo hicieron con consecuencias que se veían venir.

Las fuertes lluvias de la madrugada de este lunes arrastraron las cenizas de los recientes incendios forestales que tuvieron lugar en la comarca del Barbanza hacia la captación de agua potable del río Pedras, en A Pobra, que abastece a la estación potabilizadora de Roupión.

La empresa concesionaria del servicio municipal de aguas en ese municipio se puso manos a la obra este lunes para restablecer el funcionamiento de la red, por lo que que se produjeron cortes en los suministros en las zonas de Santa Cruz, Entrerríos, A Banda, A Casa Queimada, Freán, As Pedriñas, Os Vilares, Rego, Rosamonde y A Gándara. Esta situación dejó temporalmente sin agua a aproximadamente unas 250 viviendas de esos núcleos.

Debido a que el agua no es apta para el consumo por la presencia de impurezas, se procedió a vaciar el depósito para volver a llenarlo con el agua procedente de la traída del río Ulla. Desde el gobierno local se advirtió que estas tareas son laboriosas, por lo cual se estimaba que el corte duraría unas seis horas para que el suministro recupere las condiciones de normalidad.

Pero las intensas lluvias también arrastraron las cenizas de los incendios forestales a los manantiales que abastecen de agua al depósito de Vilas. Esta circunstancia hizo que se efectuasen también cortes en el suministro que afectaron a los núcleos de Vilas, O Cruceiro Novo, Campomuíños, A Recosta, Santo Isidro y A Conga. Se estima que se vieron afectados unos ochenta domicilios durante un período de cuatro horas.

La empresa concesionaria del servicio trabajó este lunes sin descanso para devolver la normalidad a los usuarios.

Por su parte, el alcalde, Lois Piñeiro, dijo que “problemas no subministro estanse producindo en moitas zonas do concello, tamén no centro urbano”, pero que los núcleos antes citados fueron los que tuvieron más problemas al recibir el auga directamente del depósito de Roupión. “Outros poden recibir auga do depósito de Cadreche ou da auga do río Ulla”, señaló.

