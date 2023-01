“A Pobra desfrutou do Nadal máis solidario e participativo”

O Concello da Pobra celebra esta semana as últimas actividades dun exitoso programa de Nadal que convocou a veciños e visitantes a desfrutar de propostas que tiveron gran repercusión nos eidos social, cultural, turístico, económico, familiar e solidario. O alcalde, Xosé Lois Piñeiro, fai balance destacando a alta participación popular.

_Como valora a programación?

Foi o programa de Nadal máis participativo e solidario dos últimos anos. E niso tivo moito que ver a gan cantidade de actividades deseñadas para todos os públicos. Todas tiveron unha gran resposta. Tamén fago unha valoración moi positiva do alumeado de Nadal, polo que recibimos moitas felicitacións de veciños.

_Cales foron as novedades?

Unha foi precisamente o novo alumeado dos Xardíns Valle-Inclán que adquiriu o Concello. Ter agora esa instalación en propiedade permitiranos reutilizala noutras ocasións, pois non se trata só das luminarias, senón tamén doutros elementos. E cómpre destaca tamén o forte espaldarazo que lle demos ás actividades para fomentar a conciliación. Por unha banda, crianzas de Infantil e Primaria participan nun campamento dende o 23 de decembro e ata este xoves 5 no CEP Salustiano Rey que dispón, ademais, dos servizos Madruga e comedor. Así mesmo, segue en funcionamento o Espazo de Coidados Corresponsables, que achega a opción de conciliar polas tardes. Trátase dun servizo municipal de balde. Ademais, os cativos desfrutaron co Pequetroula, que achegou novas propostas dende novembro para o desfrute da cativada mentres as súas familias mercaban nos establecementos da Pobra. Este espazo lúdico habilitouse na Praza Alcalde Segundo Durán durante as fins de semana. Para acceder a ese servizo era preciso presentar un bono que se podía conseguir online ou na oficina de turismo. Vendéronse bonos por máis de 1.000 € que repercuten directamente na economía da localidade ao trocarse nos comercios e na hostalería.

_Este ano reforzouse a atención social ás persoas máis vulnerables?

Si. Dende os Servizos Sociais incrementamos os esforzos para actuacións de emerxencia social e recollida de alimentos para entregar ás persoas que máis o necesitan.

_Cal foi a resposta á campaña do comercio que apoiou o Concello?

Os comerciantes da vila amosaron unha gran safistacción ca campaña Raña e Gaña, organizada polo Concello, a plataforma de comercio electrónico DEAN.shop e a patronal. E isa é a mellor valoración. Nesta terceira edición implicáronse as empresas Congalsa, Jealsa, Grupo Roig e Conservas Ramón Franco e repartíronse máis de 60.000 rascas que agochaban 664 agasallos directos por un importe duns 15.000 €. O agasallo estrela é unha viaxe familiar a Eurodisney que patrocina Congalsa. As tarxetas distribúense en 55 establecementos comerciais e de servizos da vila, ata este xoves 5.

_Con que outras propostas contribuiu o Concello a dinamizar o comercio pobrense este Nadal?

Nesa liña apostamos por ubicar no Cantón da Leña un mercado de Nadal con nove postos do comercio de proximidade dedicados á artesanía, á gastronomía, á moda, á bixutería e ós accesorios. Estivo aberto durante as fins de semana e remata este xoves 5. Por outra banda, un xeito de promover o mercado de proximidade foi o exitoso concurso de decoración de balcóns e fachadas que por terceiro ano fixemos extensivo a todas as parroquias. Establecemos un premio por cada parroquia, consistente nunha gran cesta do Nadal composta de produtos de proximidade, poñendo así tamén en valor o comercio local. As decoracións presentadas a concurso estarán acendidas ata este venres 6.

_Que outras actividades acercaron ó Nadal ás distintas parroquias?

Papá Noel visitou A Pobra para coñecer ás crianzas do CEP Salustiano Rey Eiras, do CEP Pilar Maestú Sierra, da EEI Fernández Varela, do Monte Carmelo e das unitarias do Vilariño, A Granxa e A Angustia. Preto de medio milleiro de escolares achegáronse ó Teatro Elma en distintas quendas para darlle as cartas.

_Cales foron as grandes citas culturais e deportivas deste Nadal?

Quixera destacar en primeiro lugar aquelas que tiveron un compoñente solidario, como o festival de folclore galego de Arrancadeira, no que había un stand para a recollida de donativos a favor da asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes (Anedia); o espectáculo de zarzuela cuxa entrada consistía na entrega dun quilo de alimentos non perecedoiros; o festival da protectora Moura para recadar fondos para a defensa dos animais; ou o festival de canto, baile e música tradicional da Asociación de Amas de Casa, que habilitou un stand para a recollida de donativos a beneficio da Asociación Española contra o Cancro, para contribuír á investigación e axudar na asistencia ás persoas enfermas e ós familiares. Todas estas propostas contaron co apoio do Concello. No tocante ó deporte, o polideportivo acolleu un festival de exhibicións de patinaxe e disputouse un campeonato de atletismo.

_Todas estas propostas requiren un exército de voluntarios, non?

A Pobra ten a inmensa fortuna de contar con moitos veciños e veciñas que exercen a solidariedade de maneira activa a través do voluntariado, pero non só no Nadal e non só nese eido. Precisamente para recoñecer o seu traballo e a súa implicación celebramos o pasado día 21 un acto no Teatro Elma no que lles entregamos o tradicional aguinaldo, repartindo 40 lotes de produtos típicos destas datas xunto con outros agasallos. No eido do benestar animal destaca o inmenso traballo da protectora Moura; no medioambiental, este ano centráronse no control da especie exótica invasora Cortaderia selloana e na retirada de lixo na praia da Corna; no eido social, as persoas que exercen como voluntarias no Centro de Atención á Discapacidade contribúen a mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, e tamén é de agradecer o traballo de quenes ofrecen clases gratuítas ou destinan parte do seu tempo ao traslado de veciños e veciñas ás consultas médicas; e dende Protección Civil, participan nos dispositivos das actividades e actúan en emerxencias, sucesos e incendios. O proxecto do voluntariado segue medrando en beneficio do pobo cun equipo imprescindible.