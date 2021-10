A Pobra recorda a Valle-Inclán cunha ofrenda floral e unha ruada musical

O Cantón da Leña acolleu este venres a ofrenda cívica con motivo da vixésimo terceira edición das Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán. Amenizada polo grupo de música tradicional Os Caraveiros, que percorreu con anterioridade varios espazos céntricos da vila pobrense, o acto incluíu a colocación de arranxos florais fronte á escultura do escritor e a interpretación a cargo de Mariló Ríos dun fragmento da obra O meu bisavó que fala da Torre de Bermúdez e da Pobra do Caramiñal.

Ademais de veciñanza e representantes do tecido asociativo, ao acto asistiron membros da Corporación municipal e o investigador Xaquín del Valle-Inclán Alsina. Tamén interviñeron a concelleira da Cultura e das Relacións Institucionais, Patricia Lojo; o secretario xeral da Cultura, Anxo M. Lorenzo; e o director do Museo Valle-Inclán, Antonio González.

Lorenzo puxo en valor este outubro valleinclaniano, o cal contribúe a manter a vixencia do legado e da figura de Valle-Inclán, polo que felicitou ao Concello e á institución museística; unha cita que, segundo apuntou, “permite que, dende A Pobra do Caramiñal e dende o resto da comarca, se faga esa reflexión sobre a importancia que Valle-Inclán ten e tivo na cultura realizada dende Galicia”.

Pola súa parte, Patricia Lojo destacou a continuidade desta cita cultural que busca “contribuír á divulgación e posta en valor do literato, ofertando unha programación feita dende A Pobra para A Pobra e para toda Galicia, como así puidemos constatar na boa acollida das diversas actividades”.

A edil engadiu que se trata dunha convocatoria especial para a concellaría da Cultura “ao conmemorar o centenario da segunda viaxe de Valle-Inclán e da obra Los cuernos de don Friolera, ademais de continuar conmemorando o centenario do título Luces de bohemia”. Asemade, lembrou que A Pobra e Vilanova de Arousa son dúas localidades arousás irmandadas polo ronsel valleinclaniano.

Unha vez rematada a ofrenda floral, os participantes achegáronse ata o museo onde se expón Ramón del Valle-Inclán. Convidado especial da República de México.

A actual edición das xornadas concluirá esta fin de semana. Este sábado, Teatro En Punto representará nas salas do Museo Valle-Inclán, ás 20.00 horas, Palabras en Pedra, baseada en Mi hermana Antonia, El marqués de Bradomín e La lámpara maravillosa. A entrada é de balde ata completar aforo.

teatro. Por outra banda, Redrum Teatro subirase este domingo, ás 19.00 horas, ás taboas do Elma coa obra Invisibles. As reservas débense formalizar no 685 571 058.